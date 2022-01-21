https://ria.ru/20220121/guantanamo-1768874587.html

В МИД КНР назвали Гуантанамо несмываемым пятном на правах человека в США

В МИД КНР назвали Гуантанамо несмываемым пятном на правах человека в США - РИА Новости, 21.01.2022

В МИД КНР назвали Гуантанамо несмываемым пятном на правах человека в США

Тюрьма в Гуантанамо стала классическим символом попрания верховенства закона и нарушений прав человека в американском стиле, Китай призывает США взять на себя... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T11:47

2022-01-21T11:47

2022-01-21T11:47

в мире

сша

китай

мид кнр

бюро по демократическим институтам и правам человека

дональд трамп

гуантанамо (город)

стефан дюжаррик

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/137961/85/1379618583_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_91488f9d5c39944e3139ba431ac1ecf6.jpg

ПЕКИН, 21 янв – РИА Новости. Тюрьма в Гуантанамо стала классическим символом попрания верховенства закона и нарушений прав человека в американском стиле, Китай призывает США взять на себя ответственность за бесчинства, совершенные в этом месте, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь."Гуантанамо - это несмываемое пятно на правах человека в США", - сказал он.По его словам, зверства, совершенные в таких тюрьмах, как Гуантанамо, можно рассматривать как "мрачный учебник по нарушениям прав человека в США"."Подобные "черные тюрьмы" США по всему миру уже давно стали классическим символом попрания верховенства закона и нарушений прав человека в американском стиле. Эти тюрьмы представляют собой большую иронию в контексте заявлений американских политиков о правах человека и разоблачают лицемерие американских двойных стандартов в отношении прав человека", - добавил он.Чжао Лицзянь призывал США взять на себя ответственность за совершенные в Гуантанамо зверства, а также принести извинения и выплатить компенсации пострадавшим.В ООН чрезвычайно озабочены тем, как в тюрьме Гуантанамо относятся к заключенным, заявил в среду на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Ранее Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в очередной раз призвало американские власти как можно скорее закрыть тюрьму ЦРУ в Гуантанамо.Тюрьма для международных террористов на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года. Ранее представители ряда международных организаций, в том числе ОБСЕ и эксперты ООН, призвали новую администрацию США немедленно закрыть тюрьму в Гуантанамо из-за того, что многие заключенные содержались там без суда и следствия и подвергались пыткам.Бывший президент США Барак Обама более 10 лет назад подписал указ о закрытии Гуантанамо, но не смог его выполнить, поскольку конгресс отказался финансировать ликвидацию тюрьмы. Его преемник Дональд Трамп формально отменил указ Обамы, хотя новые заключенные в Гуантанамо при нем не появлялись. Администрация Байдена заявляет о стремлении закрыть тюрьму, но не конкретизирует, когда это произойдет.В заявлении БДИПЧ сообщалось, что в настоящее время в тюрьме Гуантанамо остаются 39 заключенных, 27 из которых содержатся на протяжении 15-20 лет без предъявления официальных обвинений.

https://radiosputnik.ria.ru/20210905/guantanamo-1748748169.html

https://ria.ru/20211029/doznanie-1756787256.html

сша

китай

гуантанамо (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, китай, мид кнр, бюро по демократическим институтам и правам человека, дональд трамп, гуантанамо (город), стефан дюжаррик, обсе, чжао лицзянь