https://ria.ru/20220121/guantanamo-1768874587.html
В МИД КНР назвали Гуантанамо несмываемым пятном на правах человека в США
В МИД КНР назвали Гуантанамо несмываемым пятном на правах человека в США - РИА Новости, 21.01.2022
В МИД КНР назвали Гуантанамо несмываемым пятном на правах человека в США
Тюрьма в Гуантанамо стала классическим символом попрания верховенства закона и нарушений прав человека в американском стиле, Китай призывает США взять на себя... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T11:47
2022-01-21T11:47
2022-01-21T11:47
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мид кнр
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дональд трамп
гуантанамо (город)
стефан дюжаррик
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ПЕКИН, 21 янв – РИА Новости. Тюрьма в Гуантанамо стала классическим символом попрания верховенства закона и нарушений прав человека в американском стиле, Китай призывает США взять на себя ответственность за бесчинства, совершенные в этом месте, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь."Гуантанамо - это несмываемое пятно на правах человека в США", - сказал он.По его словам, зверства, совершенные в таких тюрьмах, как Гуантанамо, можно рассматривать как "мрачный учебник по нарушениям прав человека в США"."Подобные "черные тюрьмы" США по всему миру уже давно стали классическим символом попрания верховенства закона и нарушений прав человека в американском стиле. Эти тюрьмы представляют собой большую иронию в контексте заявлений американских политиков о правах человека и разоблачают лицемерие американских двойных стандартов в отношении прав человека", - добавил он.Чжао Лицзянь призывал США взять на себя ответственность за совершенные в Гуантанамо зверства, а также принести извинения и выплатить компенсации пострадавшим.В ООН чрезвычайно озабочены тем, как в тюрьме Гуантанамо относятся к заключенным, заявил в среду на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Ранее Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в очередной раз призвало американские власти как можно скорее закрыть тюрьму ЦРУ в Гуантанамо.Тюрьма для международных террористов на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года. Ранее представители ряда международных организаций, в том числе ОБСЕ и эксперты ООН, призвали новую администрацию США немедленно закрыть тюрьму в Гуантанамо из-за того, что многие заключенные содержались там без суда и следствия и подвергались пыткам.Бывший президент США Барак Обама более 10 лет назад подписал указ о закрытии Гуантанамо, но не смог его выполнить, поскольку конгресс отказался финансировать ликвидацию тюрьмы. Его преемник Дональд Трамп формально отменил указ Обамы, хотя новые заключенные в Гуантанамо при нем не появлялись. Администрация Байдена заявляет о стремлении закрыть тюрьму, но не конкретизирует, когда это произойдет.В заявлении БДИПЧ сообщалось, что в настоящее время в тюрьме Гуантанамо остаются 39 заключенных, 27 из которых содержатся на протяжении 15-20 лет без предъявления официальных обвинений.
https://radiosputnik.ria.ru/20210905/guantanamo-1748748169.html
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в мире, сша, китай, мид кнр, бюро по демократическим институтам и правам человека, дональд трамп, гуантанамо (город), стефан дюжаррик, обсе, чжао лицзянь
В МИД КНР назвали Гуантанамо несмываемым пятном на правах человека в США
Представитель МИД КНР Лицзянь: Гуантанамо — это несмываемое пятно на правах человека в США
ПЕКИН, 21 янв – РИА Новости.
Тюрьма в Гуантанамо
стала классическим символом попрания верховенства закона и нарушений прав человека в американском стиле, Китай
призывает США
взять на себя ответственность за бесчинства, совершенные в этом месте, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
.
"Гуантанамо - это несмываемое пятно на правах человека в США", - сказал он.
По его словам, зверства, совершенные в таких тюрьмах, как Гуантанамо, можно рассматривать как "мрачный учебник по нарушениям прав человека в США".
"Подобные "черные тюрьмы" США по всему миру уже давно стали классическим символом попрания верховенства закона и нарушений прав человека в американском стиле. Эти тюрьмы представляют собой большую иронию в контексте заявлений американских политиков о правах человека и разоблачают лицемерие американских двойных стандартов в отношении прав человека", - добавил он.
Чжао Лицзянь призывал США взять на себя ответственность за совершенные в Гуантанамо зверства, а также принести извинения и выплатить компенсации пострадавшим.
В ООН
чрезвычайно озабочены тем, как в тюрьме Гуантанамо относятся к заключенным, заявил в среду на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик
. Ранее Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ
) ОБСЕ
в очередной раз призвало американские власти как можно скорее закрыть тюрьму ЦРУ в Гуантанамо.
Тюрьма для международных террористов на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года. Ранее представители ряда международных организаций, в том числе ОБСЕ и эксперты ООН, призвали новую администрацию США немедленно закрыть тюрьму в Гуантанамо из-за того, что многие заключенные содержались там без суда и следствия и подвергались пыткам.
Бывший президент США Барак Обама
более 10 лет назад подписал указ о закрытии Гуантанамо, но не смог его выполнить, поскольку конгресс отказался финансировать ликвидацию тюрьмы. Его преемник Дональд Трамп
формально отменил указ Обамы, хотя новые заключенные в Гуантанамо при нем не появлялись. Администрация Байдена заявляет о стремлении закрыть тюрьму, но не конкретизирует, когда это произойдет.
В заявлении БДИПЧ сообщалось, что в настоящее время в тюрьме Гуантанамо остаются 39 заключенных, 27 из которых содержатся на протяжении 15-20 лет без предъявления официальных обвинений.