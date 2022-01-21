https://ria.ru/20220121/grubitel-1768862296.html

В Уфе пенсионерка отбилась от грабителя с ножом

В Уфе пенсионерка отбилась от грабителя с ножом - РИА Новости, 21.01.2022

В Уфе пенсионерка отбилась от грабителя с ножом

Грабитель с ножом попытался отобрать сумку у уфимской пенсионерки, но сбежал, получив отпор, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии в пятницу. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T10:52

2022-01-21T10:52

2022-01-21T17:12

происшествия

уфа

республика башкортостан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_59:743:2379:2048_1920x0_80_0_0_53052dc417b86340e3cf315d97f23a6b.jpg

УФА, 21 янв – РИА Новости. Грабитель с ножом попытался отобрать сумку у уфимской пенсионерки, но сбежал, получив отпор, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии в пятницу.Ряд Telegram-каналов опубликовали кадры происшествия, зафиксированные уличным видеонаблюдением. На видео мужчина пытается вырвать у прохожей сумку и чем-то несколько раз ударяет ей по рукам. Женщина не выпускает из рук сумку, и грабитель уходит. Сообщается, что раненая позже упала без сознания.В башкирской полиции рассказали, что инцидент произошел вечером в среду, 19 января, на улице Менделеева в Уфе."По предварительным данным, вооруженный ножом злоумышленник попытался отобрать у пожилой женщины сумку. Однако, получив отпор, скрылся. В настоящее время сотрудники полиции составили ориентировку и ведут розыск злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по факту разбоя", - сообщили агентству в пресс-службе МВД.

уфа

республика башкортостан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, уфа, республика башкортостан