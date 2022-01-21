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В Уфе пенсионерка отбилась от грабителя с ножом
В Уфе пенсионерка отбилась от грабителя с ножом - РИА Новости, 21.01.2022
В Уфе пенсионерка отбилась от грабителя с ножом
Грабитель с ножом попытался отобрать сумку у уфимской пенсионерки, но сбежал, получив отпор, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии в пятницу. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T10:52
2022-01-21T10:52
2022-01-21T17:12
происшествия
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УФА, 21 янв – РИА Новости. Грабитель с ножом попытался отобрать сумку у уфимской пенсионерки, но сбежал, получив отпор, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии в пятницу.Ряд Telegram-каналов опубликовали кадры происшествия, зафиксированные уличным видеонаблюдением. На видео мужчина пытается вырвать у прохожей сумку и чем-то несколько раз ударяет ей по рукам. Женщина не выпускает из рук сумку, и грабитель уходит. Сообщается, что раненая позже упала без сознания.В башкирской полиции рассказали, что инцидент произошел вечером в среду, 19 января, на улице Менделеева в Уфе."По предварительным данным, вооруженный ножом злоумышленник попытался отобрать у пожилой женщины сумку. Однако, получив отпор, скрылся. В настоящее время сотрудники полиции составили ориентировку и ведут розыск злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по факту разбоя", - сообщили агентству в пресс-службе МВД.
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происшествия, уфа, республика башкортостан
10:52 21.01.2022 (обновлено: 17:12 21.01.2022)
В Уфе пенсионерка отбилась от грабителя с ножом
Пенсионерка в Уфе отбилась от грабителя с ножом, который пытался отобрать ее сумку
УФА, 21 янв – РИА Новости. Грабитель с ножом попытался отобрать сумку у уфимской пенсионерки, но сбежал, получив отпор, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии в пятницу.
Ряд Telegram-каналов опубликовали кадры происшествия, зафиксированные уличным видеонаблюдением. На видео мужчина пытается вырвать у прохожей сумку и чем-то несколько раз ударяет ей по рукам. Женщина не выпускает из рук сумку, и грабитель уходит. Сообщается, что раненая позже упала без сознания.
В башкирской полиции рассказали, что инцидент произошел вечером в среду, 19 января, на улице Менделеева в Уфе
.
"По предварительным данным, вооруженный ножом злоумышленник попытался отобрать у пожилой женщины сумку. Однако, получив отпор, скрылся. В настоящее время сотрудники полиции составили ориентировку и ведут розыск злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по факту разбоя", - сообщили агентству в пресс-службе МВД.