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России нужно отвести войска от границ Украины, заявил Блинкен
России нужно отвести войска от границ Украины, заявил Блинкен - РИА Новости, 21.01.2022
России нужно отвести войска от границ Украины, заявил Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым посоветовал России начать с отвода войск от границ Украины, если страна хочет РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T15:56
2022-01-21T15:56
2022-01-21T16:47
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ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым посоветовал России начать с отвода войск от границ Украины, если страна хочет убедить мир в отсутствии агрессивных планов."Я сделал предложение министру Лаврову, как мы ранее предлагали не раз, о том, что если Россия хочет начать убеждать мир в том, что она не имеет агрессивных намерений в отношении Украины, хорошим началом будет деэскалация и отвод войск от украинских границ, а также участие в дипломатии и диалоге, чем мы сегодня занимались", - заявил Блинкен на пресс-конференции.Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу провели встречу в Женеве. Это была третья встреча глав внешнеполитических ведомств. Первая состоялась в мае в Рейкьявике "на полях" министерской встречи Арктического совета. Вторая в Стокгольме в декабре "на полях" министерского заседания ОБСЕ.
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украина, россия, в мире, сша, энтони блинкен, ситуация в днр и лнр
15:56 21.01.2022 (обновлено: 16:47 21.01.2022)
России нужно отвести войска от границ Украины, заявил Блинкен
Госсекретарь США Блинкен: России стоит начать с отвода войск от границ Украины