https://ria.ru/20220121/granitsa-1768935284.html

России нужно отвести войска от границ Украины, заявил Блинкен

России нужно отвести войска от границ Украины, заявил Блинкен - РИА Новости, 21.01.2022

России нужно отвести войска от границ Украины, заявил Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым посоветовал России начать с отвода войск от границ Украины, если страна хочет РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T15:56

2022-01-21T15:56

2022-01-21T16:47

украина

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энтони блинкен

ситуация в днр и лнр

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ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым посоветовал России начать с отвода войск от границ Украины, если страна хочет убедить мир в отсутствии агрессивных планов."Я сделал предложение министру Лаврову, как мы ранее предлагали не раз, о том, что если Россия хочет начать убеждать мир в том, что она не имеет агрессивных намерений в отношении Украины, хорошим началом будет деэскалация и отвод войск от украинских границ, а также участие в дипломатии и диалоге, чем мы сегодня занимались", - заявил Блинкен на пресс-конференции.Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу провели встречу в Женеве. Это была третья встреча глав внешнеполитических ведомств. Первая состоялась в мае в Рейкьявике "на полях" министерской встречи Арктического совета. Вторая в Стокгольме в декабре "на полях" министерского заседания ОБСЕ.

https://ria.ru/20220111/ucheniya-1767259330.html

украина

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украина, россия, в мире, сша, энтони блинкен, ситуация в днр и лнр