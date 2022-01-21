https://ria.ru/20220121/granitsa-1768880246.html

Лукашенко призвал надежно защищать границу с Украиной

Лукашенко призвал надежно защищать границу с Украиной - РИА Новости, 21.01.2022

Лукашенко призвал надежно защищать границу с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости надежно защищать границу с Украиной, поскольку украинское руководство, находясь под внешним... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T12:19

2022-01-21T12:19

2022-01-21T14:35

украина

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 21 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости надежно защищать границу с Украиной, поскольку украинское руководство, находясь под внешним управлением, ведет себя порой "непредсказуемо и неадекватно"."С болью в сердце мы наблюдаем все то, что творится в Украине. Ее нынешнее политическое руководство, находясь под внешним управлением, ведет порой себя непредсказуемо и неадекватно. Поэтому на этот случай - непредсказуемости, неадекватности, - и на случай, не дай бог, военных действий нам надо определяться", - сказал Лукашенко на совещании по укреплению военной безопасности Белоруссии. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь.Лукашенко отметил, что протяженность белорусско-украинской границы почти 1,5 тысячи километров. "Чего бы нам ни стоило, нам надо не просто видеть, что будет происходить и происходит на этой границе, ее надо надежно защитить", - добавил глава государства.Он также заявил, что не мог представить, что придется выстраивать дорогостоящую систему безопасности на границе с Украиной."Кто бы мог представить, что нам придется в эти дни выстраивать оборону от родных нам людей? Выстраивать не просто забор, но самую дорогостоящую систему безопасности на южных рубежах", - добавил президент.

https://ria.ru/20220120/belorussiya-1768694748.html

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украина, в мире, белоруссия, александр лукашенко