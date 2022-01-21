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В 2021 году завели более 800 дел из-за нарушений закона при госзакупках
В 2021 году завели более 800 дел из-за нарушений закона при госзакупках - РИА Новости, 21.01.2022
В 2021 году завели более 800 дел из-за нарушений закона при госзакупках
Следственные органы за 11 месяцев 2021 года возбудили в России более 800 уголовных дел из-за нарушений закона в сфере государственных закупок, сообщил РИА... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T04:05
2022-01-21T04:16
общество
данилов
почта россии
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
россия
дмитрий данилов (гп рф)
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Следственные органы за 11 месяцев 2021 года возбудили в России более 800 уголовных дел из-за нарушений закона в сфере государственных закупок, сообщил РИА Новости начальник главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры Дмитрий Данилов.По его словам, в 2021 году нарушения законодательства о закупках обнаружены в деятельности Роспатента, Росаккредитации, Росреестра, Фонда содействия реформированию ЖКХ, Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры, Федеральной кадастровой палаты Росреестра и Почты России."В связи с этим в адрес руководителей указанных служб и организаций внесены представления, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 17 лиц", — уточнил Данилов.
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общество, данилов, почта россии, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по аккредитации (росаккредитация), федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), россия, дмитрий данилов (гп рф)
04:05 21.01.2022 (обновлено: 04:16 21.01.2022)
 
В 2021 году завели более 800 дел из-за нарушений закона при госзакупках

Представить ГП Данилов: в 2021 году завели более 800 дел из-за нарушений при госзакупках

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Следственные органы за 11 месяцев 2021 года возбудили в России более 800 уголовных дел из-за нарушений закона в сфере государственных закупок, сообщил РИА Новости начальник главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры Дмитрий Данилов.

"С учетом изданного генеральным прокурором Российской Федерации в январе 2021 года приказа "Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере закупок" прокурорами на местах существенно активизирована работа в данной сфере. За 11 месяцев 2021 года выявлено почти 170 тысяч нарушений законодательства. В результате прокурорского вмешательства к дисциплинарной и административной ответственности привлечено свыше 48 тысяч виновных лиц, по материалам проверок возбуждено более 800 уголовных дел", — сказал Данилов.

По его словам, в 2021 году нарушения законодательства о закупках обнаружены в деятельности Роспатента, Росаккредитации, Росреестра, Фонда содействия реформированию ЖКХ, Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры, Федеральной кадастровой палаты Росреестра и Почты России.
"В связи с этим в адрес руководителей указанных служб и организаций внесены представления, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 17 лиц", — уточнил Данилов.
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ОбществоДаниловПочта РоссииГенеральная прокуратура РФФедеральная служба по аккредитации (Росаккредитация)Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)РоссияДмитрий Данилов (ГП РФ)
 
 
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