https://ria.ru/20220121/goszakupki-1768837803.html

В 2021 году завели более 800 дел из-за нарушений закона при госзакупках

В 2021 году завели более 800 дел из-за нарушений закона при госзакупках - РИА Новости, 21.01.2022

В 2021 году завели более 800 дел из-за нарушений закона при госзакупках

Следственные органы за 11 месяцев 2021 года возбудили в России более 800 уголовных дел из-за нарушений закона в сфере государственных закупок, сообщил РИА... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T04:05

2022-01-21T04:05

2022-01-21T04:16

общество

данилов

почта россии

генеральная прокуратура рф

федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

россия

дмитрий данилов (гп рф)

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Следственные органы за 11 месяцев 2021 года возбудили в России более 800 уголовных дел из-за нарушений закона в сфере государственных закупок, сообщил РИА Новости начальник главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры Дмитрий Данилов.По его словам, в 2021 году нарушения законодательства о закупках обнаружены в деятельности Роспатента, Росаккредитации, Росреестра, Фонда содействия реформированию ЖКХ, Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры, Федеральной кадастровой палаты Росреестра и Почты России."В связи с этим в адрес руководителей указанных служб и организаций внесены представления, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 17 лиц", — уточнил Данилов.

https://ria.ru/20211220/goszakupki-1764485428.html

данилов

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общество, данилов, почта россии, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по аккредитации (росаккредитация), федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), россия, дмитрий данилов (гп рф)