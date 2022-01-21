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Липецкие власти увеличат господдержку фермеров и кооперативов
Липецкие власти увеличат господдержку фермеров и кооперативов - РИА Новости, 21.01.2022
Липецкие власти увеличат господдержку фермеров и кооперативов
Власти Липецкой области в 2022 году планируют выделить на поддержку малых форм хозяйствования на селе 234,2 миллиона рублей, что на 56 миллионов рублей выше... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T12:55
2022-01-21T12:55
2022-01-21T12:54
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 21 янв – РИА Новости. Власти Липецкой области в 2022 году планируют выделить на поддержку малых форм хозяйствования на селе 234,2 миллиона рублей, что на 56 миллионов рублей выше уровня прошлого года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, поддержка малых форм хозяйствования помогает создать новые рабочие места, а значит – повышает благосостояние населения и развивает сельские территории в целом.Артамонов отметил, что развитию малого бизнеса в селах Липецкой области способствует система господдержки, которая оказывается из средств федерального и областного бюджетов, в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", а также в рамках региональных проектов, грантов и субсидий."Очень важно поддерживать аграриев, ведь они вносят значительный вклад в экономику региона. Оказывая им помощь, государство создает условия для создания, расширения и модернизации производственной базы новых крестьянских фермерских хозяйств", - сказал Артамонов.
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липецкая область, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 21 янв – РИА Новости
. Власти Липецкой области
в 2022 году планируют выделить на поддержку малых форм хозяйствования на селе 234,2 миллиона рублей, что на 56 миллионов рублей выше уровня прошлого года, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, поддержка малых форм хозяйствования помогает создать новые рабочие места, а значит – повышает благосостояние населения и развивает сельские территории в целом.
Артамонов отметил, что развитию малого бизнеса в селах Липецкой области способствует система господдержки, которая оказывается из средств федерального и областного бюджетов, в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", а также в рамках региональных проектов, грантов и субсидий.
"Очень важно поддерживать аграриев, ведь они вносят значительный вклад в экономику региона. Оказывая им помощь, государство создает условия для создания, расширения и модернизации производственной базы новых крестьянских фермерских хозяйств", - сказал Артамонов.