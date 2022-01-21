https://ria.ru/20220121/gosduma-1768927765.html

В Госдуме назвали сроки принятия закона об ужесточении наказания за пытки

В Госдуме назвали сроки принятия закона об ужесточении наказания за пытки - РИА Новости, 21.01.2022

В Госдуме назвали сроки принятия закона об ужесточении наказания за пытки

Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что парламентарии постараются принять законопроект об ужесточении... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T15:26

2022-01-21T15:26

2022-01-21T15:35

общество

госдума рф

павел крашенинников

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что парламентарии постараются принять законопроект об ужесточении наказания за пытки для представителей власти в феврале-марте.В декабре в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки, организованные представителями власти, они будут наказываться лишением свободы до 12 лет. Кроме того, принуждение к даче показаний для сотрудников ФСИН будет приравниваться к пыткам. Также вводится понятие "запугивание"."В феврале в начале рассмотрим законопроект в первом чтении. …Постараемся в феврале-марте второе и третье чтение провести", - сказал Крашенинников журналистам.

https://ria.ru/20220118/pytki-1768426541.html

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общество, госдума рф, павел крашенинников, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)