https://ria.ru/20220121/gosduma-1768927426.html

Документ о признании ДНР и ЛНР рассмотрит комитет Госдумы по СНГ

Документ о признании ДНР и ЛНР рассмотрит комитет Госдумы по СНГ - РИА Новости, 21.01.2022

Документ о признании ДНР и ЛНР рассмотрит комитет Госдумы по СНГ

Проект обращения к президенту России Владимиру Путину о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР рассмотрит думский комитет по СНГ, он получит оценку правового... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T15:24

2022-01-21T15:24

2022-01-21T16:35

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Проект обращения к президенту России Владимиру Путину о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР рассмотрит думский комитет по СНГ, он получит оценку правового управления ГД и МИДа, заявил РИА Новости глава комитета Леонид Калашников (КПРФ).Также он сообщил, что поручения необходимо проработать, получить заключения правового управления ГД, МИДа."Будем прорабатывать (поручение). Сейчас комитет, а потом на пленарку (для обсуждения проекта обращения президенту)", - добавил Калашников.В ответ на вопрос о том, не планируется ли приглашать для обсуждения представителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР, он ответил: "Будем думать".В среду депутаты Госдумы от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России попросили главу государства рассмотреть вопрос признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи.В пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что консультации с руководителями фракций ГД по поводу инициативы депутатов КПРФ о необходимости признания ЛНР и ДНР пройдут на следующей неделе.

https://ria.ru/20220121/donbass-1768925886.html

https://ria.ru/20220121/priznanie-1768843028.html

донецкая народная республика

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снг, госдума рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр