15:24 21.01.2022 (обновлено: 16:35 21.01.2022)
Документ о признании ДНР и ЛНР рассмотрит комитет Госдумы по СНГ
Калашников: документ о признании ДНР и ЛНР рассмотрит комитет Госдумы по СНГ
Здание Государственной Думы РФ
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Проект обращения к президенту России Владимиру Путину о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР рассмотрит думский комитет по СНГ, он получит оценку правового управления ГД и МИДа, заявил РИА Новости глава комитета Леонид Калашников (КПРФ).
"В соответствии с поручением (спикера ГД Вячеслава) Володина, которое пришло в Совет Думы на обращение (о признании), он его отправил ко мне в комитет", - рассказал Калашников.
Также он сообщил, что поручения необходимо проработать, получить заключения правового управления ГД, МИДа.
"Будем прорабатывать (поручение). Сейчас комитет, а потом на пленарку (для обсуждения проекта обращения президенту)", - добавил Калашников.
В ответ на вопрос о том, не планируется ли приглашать для обсуждения представителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР, он ответил: "Будем думать".
В среду депутаты Госдумы от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России попросили главу государства рассмотреть вопрос признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи.
В пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что консультации с руководителями фракций ГД по поводу инициативы депутатов КПРФ о необходимости признания ЛНР и ДНР пройдут на следующей неделе.