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Документ о признании ДНР и ЛНР рассмотрит комитет Госдумы по СНГ
Документ о признании ДНР и ЛНР рассмотрит комитет Госдумы по СНГ - РИА Новости, 21.01.2022
Документ о признании ДНР и ЛНР рассмотрит комитет Госдумы по СНГ
Проект обращения к президенту России Владимиру Путину о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР рассмотрит думский комитет по СНГ, он получит оценку правового... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T15:24
2022-01-21T16:35
снг
госдума рф
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Проект обращения к президенту России Владимиру Путину о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР рассмотрит думский комитет по СНГ, он получит оценку правового управления ГД и МИДа, заявил РИА Новости глава комитета Леонид Калашников (КПРФ).Также он сообщил, что поручения необходимо проработать, получить заключения правового управления ГД, МИДа."Будем прорабатывать (поручение). Сейчас комитет, а потом на пленарку (для обсуждения проекта обращения президенту)", - добавил Калашников.В ответ на вопрос о том, не планируется ли приглашать для обсуждения представителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР, он ответил: "Будем думать".В среду депутаты Госдумы от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России попросили главу государства рассмотреть вопрос признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи.В пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что консультации с руководителями фракций ГД по поводу инициативы депутатов КПРФ о необходимости признания ЛНР и ДНР пройдут на следующей неделе.
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снг, госдума рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
15:24 21.01.2022 (обновлено: 16:35 21.01.2022)
 
Документ о признании ДНР и ЛНР рассмотрит комитет Госдумы по СНГ

Калашников: документ о признании ДНР и ЛНР рассмотрит комитет Госдумы по СНГ

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Проект обращения к президенту России Владимиру Путину о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР рассмотрит думский комитет по СНГ, он получит оценку правового управления ГД и МИДа, заявил РИА Новости глава комитета Леонид Калашников (КПРФ).
"В соответствии с поручением (спикера ГД Вячеслава) Володина, которое пришло в Совет Думы на обращение (о признании), он его отправил ко мне в комитет", - рассказал Калашников.
Также он сообщил, что поручения необходимо проработать, получить заключения правового управления ГД, МИДа.
"Будем прорабатывать (поручение). Сейчас комитет, а потом на пленарку (для обсуждения проекта обращения президенту)", - добавил Калашников.
В ответ на вопрос о том, не планируется ли приглашать для обсуждения представителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР, он ответил: "Будем думать".
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15:19
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В среду депутаты Госдумы от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России попросили главу государства рассмотреть вопрос признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи.
В пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что консультации с руководителями фракций ГД по поводу инициативы депутатов КПРФ о необходимости признания ЛНР и ДНР пройдут на следующей неделе.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
07:50
Володин рассказал, когда фракции обсудят признание ДНР и ЛНР
 
СНГГосдума РФДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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