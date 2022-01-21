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Хорошего понемножку: почему Россия распродала госдолг США
Хорошего понемножку: почему Россия распродала госдолг США - РИА Новости, 21.01.2022
Хорошего понемножку: почему Россия распродала госдолг США
Центробанк вновь резко сократил вложения в государственные облигации США. Москва планомерно избавлялась от этих бумаг с 2014-го, и очередные санкционные угрозы... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T08:00
2022-01-21T08:10
экономика
сша
москва
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов сша
swift
россия
михаил коган
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. Центробанк вновь резко сократил вложения в государственные облигации США. Москва планомерно избавлялась от этих бумаг с 2014-го, и очередные санкционные угрозы лишь ускоряют процесс. Сейчас доля трежерис в международных резервах — меньше процента. Зачем Россия распродала почти весь американский госдолг и куда направили высвободившиеся средства — в материале РИА Новости.До минимумаМинистерство финансов США сообщает, что Россия в ноябре уменьшила вложения в американские государственные ценные бумаги до 2,4 миллиарда долларов. В октябре было 3,72, в сентябре — 3,91.Эти облигации — один из ключевых финансовых инструментов Белого дома, помогающий нивелировать бюджетный дефицит. Однако на Россию рассчитывать тут явно не приходится: трежерис распродали практически полностью.Еще в 2010-2013 годах российские вложения в американский долг превышали 140 миллиардов долларов. Но после того как в апреле 2014-го Вашингтон объявил санкции, от этих бумаг начали избавляться. В 2018-м Центробанк предпринял масштабную распродажу, сократив портфель казначейских обязательств США сразу вдвое — до 13,2 миллиарда долларов. С тех пор доля трежерис в ЗВР России практически не увеличивалась.Сбалансированный портфельПериодически вложения незначительно наращивают — это нужно для балансировки портфеля, но в целом — последовательно сокращают. Сейчас американские бумаги — это менее процента международных резервов. Освободившиеся средства переложили в золото, а также евро и юани.Таков закономерный итог давно проводимой политики. С октября Министерство финансов продолжило распродажу, и долларовые активы упали до рекордно низких значений, констатирует Эдуард Бугров, управляющий партнер инвестиционной компании "Джи Эл ЭС Инвест".Тут несколько факторов. Во-первых, происходит дедолларизация, снижающая зависимость российской экономики от американской валюты. Во-вторых — международные резервы нужно диверсифицировать. Как отмечает Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", ребалансировка — нормальный процесс абсолютно для любого портфеля, от отдельного инвестора-новичка до целого государства. По его прогнозу, в декабре динамика по трежерис (таких данных пока нет) тоже была отрицательная. Это обычный пересмотр интереса к определенному объекту инвестирования.Просчитать рискиОднако формирование резервов — вопрос не только рыночной целесообразности. Диверсификация (евро, юань, швейцарский франк, а также резервные валюты второго эшелона) повышает устойчивость финансовой системы к внешнему давлению. То есть, избавляясь от американского госдолга, Россия в первую очередь минимизирует санкционные и геополитические риски.Уже ясно, что отношения двух стран вновь обострились и Вашингтон грозит Москве очередными ограничениями. Россию то "отключают" от SWIFT, то обещают точечные санкции против банков. Есть варианты и похуже."Нельзя исключать, что Штаты решат заморозить долларовые активы России и откажутся отвечать по долговым обязательствам. Разумеется, на волне подобной риторики держать деньги в подконтрольных оппоненту ресурсах было бы неразумно", — указывает Эдуард Бугров.Рациональный подходВместе с тем, хоть доля гособлигаций США в ЗВР стала чисто символической, это не значит, что нужно распродать все. Трежерис — высоколиквидный актив, их можно быстро и в большом объеме конвертировать в основные мировые валюты, продать в любой момент. Вдобавок это удобный инструмент обеспечения обязательств, например, по сделкам с другими активами.К тому же подавляющая часть международных расчетов по-прежнему ведется в американской валюте, именно доллар обслуживает основные финансовые и товарные потоки.Другое дело, что Россия сознательно уходит от системного риска, и речь не только о геополитике и санкциях. Сама финансовая ситуация в США вызывает у многих инвесторов вопросы. В первую очередь смущает огромный долг, которым все тяжелей управлять, — почти 30 триллионов долларов.В августе прошлого года американцы в очередной раз уперлись в законодательно установленный потолок государственного долга. Технически это лишило страну возможности занимать. К тому времени казначейские обязательства уже превысили размер экономики США — 28,5 триллиона долларов. В итоге Минфин опять поднял лимит и переключил бюджет в режим "пылесоса", запустив серию крупных размещений гособлигаций. Вашингтону продолжают одалживать деньги, но опасений, вернут ли их, все больше.Крепкие резервыМеждународные резервы России в конце 2021-го обновили исторический максимум — 630,5 миллиарда долларов. Этими высоколиквидными иностранными активами распоряжаются ЦБ и правительство. Там монетарное золото, специальные права заимствования (СДР), резервная позиция в МВФ и средства в валюте. Все это используют для покрытия дефицита платежного баланса, воздействия на курс рубля путем интервенций, оплаты внешних займов, расчетных операций с другими государствами, выполнения социальных обязательств.Доминирует в последние годы золото. В конце июня 2020-го доля драгметалла впервые превзошла доллар — 23 против 22 процентов. Примерно треть активов — это евро, 12% — юань.К концу 2021-го Банк России нарастил запасы золота до 2,3 тысячи тонн (74 миллиона унций). Это порядка 133 миллиардов долларов, 21,3 процента ЗВР. Столь высокий показатель придает дополнительную устойчивость, обеспечивает надежность, диверсификацию и рост стоимости. Сейчас порядка трети резервов развитые страны хранят именно в золоте.
https://ria.ru/20210605/dollar-1735707973.html
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экономика, сша, москва, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов сша, swift, россия, михаил коган, эдуард бугров
08:00 21.01.2022 (обновлено: 08:10 21.01.2022)
 

Хорошего понемножку: почему Россия распродала госдолг США

© AFP 2022 / Angela WeissДевушка проходит мимо Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) на Уолл-стрит в Нью-Йорке
Девушка проходит мимо Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) на Уолл-стрит в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© AFP 2022 / Angela Weiss
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. Центробанк вновь резко сократил вложения в государственные облигации США. Москва планомерно избавлялась от этих бумаг с 2014-го, и очередные санкционные угрозы лишь ускоряют процесс. Сейчас доля трежерис в международных резервах — меньше процента. Зачем Россия распродала почти весь американский госдолг и куда направили высвободившиеся средства — в материале РИА Новости.

До минимума

Министерство финансов США сообщает, что Россия в ноябре уменьшила вложения в американские государственные ценные бумаги до 2,4 миллиарда долларов. В октябре было 3,72, в сентябре — 3,91.
Эти облигации — один из ключевых финансовых инструментов Белого дома, помогающий нивелировать бюджетный дефицит. Однако на Россию рассчитывать тут явно не приходится: трежерис распродали практически полностью.
Еще в 2010-2013 годах российские вложения в американский долг превышали 140 миллиардов долларов. Но после того как в апреле 2014-го Вашингтон объявил санкции, от этих бумаг начали избавляться. В 2018-м Центробанк предпринял масштабную распродажу, сократив портфель казначейских обязательств США сразу вдвое — до 13,2 миллиарда долларов. С тех пор доля трежерис в ЗВР России практически не увеличивалась.
© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Министерство финансов США в Вашингтоне

Сбалансированный портфель

Периодически вложения незначительно наращивают — это нужно для балансировки портфеля, но в целом — последовательно сокращают. Сейчас американские бумаги — это менее процента международных резервов. Освободившиеся средства переложили в золото, а также евро и юани.
Таков закономерный итог давно проводимой политики. С октября Министерство финансов продолжило распродажу, и долларовые активы упали до рекордно низких значений, констатирует Эдуард Бугров, управляющий партнер инвестиционной компании "Джи Эл ЭС Инвест".
Тут несколько факторов. Во-первых, происходит дедолларизация, снижающая зависимость российской экономики от американской валюты. Во-вторых — международные резервы нужно диверсифицировать.
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Жесткое решение: Россия исключает доллар из ФНБ
Как отмечает Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", ребалансировка — нормальный процесс абсолютно для любого портфеля, от отдельного инвестора-новичка до целого государства. По его прогнозу, в декабре динамика по трежерис (таких данных пока нет) тоже была отрицательная. Это обычный пересмотр интереса к определенному объекту инвестирования.

Просчитать риски

Однако формирование резервов — вопрос не только рыночной целесообразности. Диверсификация (евро, юань, швейцарский франк, а также резервные валюты второго эшелона) повышает устойчивость финансовой системы к внешнему давлению. То есть, избавляясь от американского госдолга, Россия в первую очередь минимизирует санкционные и геополитические риски.
Уже ясно, что отношения двух стран вновь обострились и Вашингтон грозит Москве очередными ограничениями. Россию то "отключают" от SWIFT, то обещают точечные санкции против банков. Есть варианты и похуже.
© Фото : SWIFTЛоготип SWIFT
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© Фото : SWIFT
Логотип SWIFT
"Нельзя исключать, что Штаты решат заморозить долларовые активы России и откажутся отвечать по долговым обязательствам. Разумеется, на волне подобной риторики держать деньги в подконтрольных оппоненту ресурсах было бы неразумно", — указывает Эдуард Бугров.

Рациональный подход

Вместе с тем, хоть доля гособлигаций США в ЗВР стала чисто символической, это не значит, что нужно распродать все. Трежерис — высоколиквидный актив, их можно быстро и в большом объеме конвертировать в основные мировые валюты, продать в любой момент. Вдобавок это удобный инструмент обеспечения обязательств, например, по сделкам с другими активами.
К тому же подавляющая часть международных расчетов по-прежнему ведется в американской валюте, именно доллар обслуживает основные финансовые и товарные потоки.
Другое дело, что Россия сознательно уходит от системного риска, и речь не только о геополитике и санкциях. Сама финансовая ситуация в США вызывает у многих инвесторов вопросы. В первую очередь смущает огромный долг, которым все тяжелей управлять, — почти 30 триллионов долларов.
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В августе прошлого года американцы в очередной раз уперлись в законодательно установленный потолок государственного долга. Технически это лишило страну возможности занимать. К тому времени казначейские обязательства уже превысили размер экономики США — 28,5 триллиона долларов. В итоге Минфин опять поднял лимит и переключил бюджет в режим "пылесоса", запустив серию крупных размещений гособлигаций. Вашингтону продолжают одалживать деньги, но опасений, вернут ли их, все больше.

Крепкие резервы

Международные резервы России в конце 2021-го обновили исторический максимум — 630,5 миллиарда долларов. Этими высоколиквидными иностранными активами распоряжаются ЦБ и правительство.
Там монетарное золото, специальные права заимствования (СДР), резервная позиция в МВФ и средства в валюте. Все это используют для покрытия дефицита платежного баланса, воздействия на курс рубля путем интервенций, оплаты внешних займов, расчетных операций с другими государствами, выполнения социальных обязательств.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗолотые слитки
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Золотые слитки
Доминирует в последние годы золото. В конце июня 2020-го доля драгметалла впервые превзошла доллар — 23 против 22 процентов. Примерно треть активов — это евро, 12% — юань.
К концу 2021-го Банк России нарастил запасы золота до 2,3 тысячи тонн (74 миллиона унций). Это порядка 133 миллиардов долларов, 21,3 процента ЗВР. Столь высокий показатель придает дополнительную устойчивость, обеспечивает надежность, диверсификацию и рост стоимости. Сейчас порядка трети резервов развитые страны хранят именно в золоте.
 
ЭкономикаСШАМоскваЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов СШАSWIFTРоссияМихаил КоганЭдуард Бугров
 
 
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