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https://ria.ru/20220121/golodovka-1768873074.html
Бастрыкин поручил изучить обращение уральцев, объявивших голодовку
Бастрыкин поручил изучить обращение уральцев, объявивших голодовку - РИА Новости, 21.01.2022
Бастрыкин поручил изучить обращение уральцев, объявивших голодовку
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить обращение жителей Красноуфимского района Свердловской области, которые из-за невыплаты... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T11:39
2022-01-21T11:40
происшествия
свердловская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 янв - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить обращение жителей Красноуфимского района Свердловской области, которые из-за невыплаты зарплаты объявили голодовку, и доложить о результатах, сообщается на сайте СК РФ.Ранее местные СМИ сообщили, что жители сел Сарсы-1 и Сарсы-2 объявили голодовку из-за того, что им год не выплачивают заработанную плату на сельхозпредприятии ООО "Лотас".По данным СК, в отношении бывшего директора предприятия расследуется уголовное дело по статьям 160 (присвоение или растрата) и 170.1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг), ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий."Глава СК России поручил руководителю СУ по Свердловской области Богинскому передать уголовное дело в аппарат областного управления, лично вникнуть в проблему граждан и представить доклад о проводимых мероприятиях и следственных действиях", - говорится в сообщении.Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России, подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20210605/ubytki-1735754830.html
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происшествия, свердловская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:39 21.01.2022 (обновлено: 11:40 21.01.2022)
 
Бастрыкин поручил изучить обращение уральцев, объявивших голодовку

Глава СК Бастрыкин поручил изучить обращение свердловчан, начавших голодовку из-за зарплат

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© Фото : предоставлено СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 янв - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить обращение жителей Красноуфимского района Свердловской области, которые из-за невыплаты зарплаты объявили голодовку, и доложить о результатах, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее местные СМИ сообщили, что жители сел Сарсы-1 и Сарсы-2 объявили голодовку из-за того, что им год не выплачивают заработанную плату на сельхозпредприятии ООО "Лотас".
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По данным СК, в отношении бывшего директора предприятия расследуется уголовное дело по статьям 160 (присвоение или растрата) и 170.1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг), ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
"Глава СК России поручил руководителю СУ по Свердловской области Богинскому передать уголовное дело в аппарат областного управления, лично вникнуть в проблему граждан и представить доклад о проводимых мероприятиях и следственных действиях", - говорится в сообщении.
Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России, подчеркнули в ведомстве.
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ПроисшествияСвердловская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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