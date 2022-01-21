11:39 21.01.2022 (обновлено: 11:40 21.01.2022)
Бастрыкин поручил изучить обращение уральцев, объявивших голодовку
Глава СК Бастрыкин поручил изучить обращение свердловчан, начавших голодовку из-за зарплат
© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© Фото : предоставлено СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 янв - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить обращение жителей Красноуфимского района Свердловской области, которые из-за невыплаты зарплаты объявили голодовку, и доложить о результатах, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее местные СМИ сообщили, что жители сел Сарсы-1 и Сарсы-2 объявили голодовку из-за того, что им год не выплачивают заработанную плату на сельхозпредприятии ООО "Лотас".
5 июня 2021, 09:29В России взыскали более 790 миллионов рублей с топ-менеджеров компаний
По данным СК, в отношении бывшего директора предприятия расследуется уголовное дело по статьям 160 (присвоение или растрата) и 170.1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг), ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
"Глава СК России поручил руководителю СУ по Свердловской области Богинскому передать уголовное дело в аппарат областного управления, лично вникнуть в проблему граждан и представить доклад о проводимых мероприятиях и следственных действиях", - говорится в сообщении.
Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России, подчеркнули в ведомстве.
9 февраля 2021, 11:15СК начал проверку после данных о невыплате зарплат ученым в Новосибирске