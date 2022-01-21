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Липецкая область
https://ria.ru/20220121/genplan-1768932374.html
Липчанам представили генеральный план застройки города до 2042 года
Липчанам представили генеральный план застройки города до 2042 года - РИА Новости, 21.01.2022
Липчанам представили генеральный план застройки города до 2042 года
Новый генплан развития Липецка на ближайшие 20 лет разработали эксперты проектного института "Гипрогорпроект", город ожидает реновация жилфонда, обновление... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T15:45
2022-01-21T15:45
липецкая область
липецк
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 21 янв – РИА Новости. Новый генплан развития Липецка на ближайшие 20 лет разработали эксперты проектного института "Гипрогорпроект", город ожидает реновация жилфонда, обновление инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.В пресс-службе уточнили, что власти региона намерены увеличить потенциальную площадь жилого фонда в областном центре до 26,3 миллиона квадратных метров за счет сокращения 267 тысяч квадратных метров аварийного жилья, садоводческих товариществ и гаражных кооперативов, общая площадь которых составляет 815 гектаров.За счет освоения заброшенных промышленных объектов и отдалённых районов в городе будут созданы новые общественные пространства, пешеходные зоны, проложены новые дороги, протяженность которых увеличится предположительно в полтора раза – с 236 до 318 километров. В перспективе разработчики генплана видят Липецк центром региональной агломерации."Это будет способствовать развитию межмуниципальных транспортных связей, повышению экономических взаимоотношений и улучшению рыночной инфраструктуры региона", - приводятся в сообщении слова руководителя регионального управления строительства и архитектуры Антона Болгова.К 2042 году благодаря строительству новых школ и детских садов планируется увеличить количество мест для учащихся и дошкольников до 110 тысяч, а также открыть новые центры дополнительного образования для детей и молодёжи. В левобережье появится Гребной центр, который сможет принимать соревнования всероссийского масштаба.Большое внимание в документе уделено экологии. По словам Болгова, в городе будет сформирована целостная ландшафтная экосистема, предполагающая появление новых лесопарковых зон и увеличение зеленых насаждений с 412 до 770 гектаров.Ознакомится с проектом генплана можно на сайтах мэрии, департамента градостроительства и архитектуры, а также в здании администрации Липецка, где организована экспозиция. Дополнения и предложения в генплан развития города липчане смогут направить властям до 14 февраля 2022 года. добавили в пресс-службе.
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липецк, липецкая область
15:45 21.01.2022
 

Липчанам представили генеральный план застройки города до 2042 года

© Фото : администрация Липецкой областиПроект нового генплана Липецка представлен журналистам
Проект нового генплана Липецка представлен журналистам - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© Фото : администрация Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 21 янв – РИА Новости. Новый генплан развития Липецка на ближайшие 20 лет разработали эксперты проектного института "Гипрогорпроект", город ожидает реновация жилфонда, обновление инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.
В пресс-службе уточнили, что власти региона намерены увеличить потенциальную площадь жилого фонда в областном центре до 26,3 миллиона квадратных метров за счет сокращения 267 тысяч квадратных метров аварийного жилья, садоводческих товариществ и гаражных кооперативов, общая площадь которых составляет 815 гектаров.
За счет освоения заброшенных промышленных объектов и отдалённых районов в городе будут созданы новые общественные пространства, пешеходные зоны, проложены новые дороги, протяженность которых увеличится предположительно в полтора раза – с 236 до 318 километров. В перспективе разработчики генплана видят Липецк центром региональной агломерации.
"Это будет способствовать развитию межмуниципальных транспортных связей, повышению экономических взаимоотношений и улучшению рыночной инфраструктуры региона", - приводятся в сообщении слова руководителя регионального управления строительства и архитектуры Антона Болгова.
К 2042 году благодаря строительству новых школ и детских садов планируется увеличить количество мест для учащихся и дошкольников до 110 тысяч, а также открыть новые центры дополнительного образования для детей и молодёжи. В левобережье появится Гребной центр, который сможет принимать соревнования всероссийского масштаба.
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Большое внимание в документе уделено экологии. По словам Болгова, в городе будет сформирована целостная ландшафтная экосистема, предполагающая появление новых лесопарковых зон и увеличение зеленых насаждений с 412 до 770 гектаров.
Ознакомится с проектом генплана можно на сайтах мэрии, департамента градостроительства и архитектуры, а также в здании администрации Липецка, где организована экспозиция. Дополнения и предложения в генплан развития города липчане смогут направить властям до 14 февраля 2022 года. добавили в пресс-службе.
 
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