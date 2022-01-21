Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220121/gaz-1768995623.html
В Германии высказались о позиции правительства по "Северному потоку — 2"
В Германии высказались о позиции правительства по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 21.01.2022
В Германии высказались о позиции правительства по "Северному потоку — 2"
Правительство ФРГ едино в позиции по отношению к "Северному потоку — 2", заявил вице-канцлер ФРГ, министр экономики и климата Роберт Хабек. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T20:37
2022-01-21T20:37
экономика
украина
сша
северный поток — 2
кристиан линднер
nord stream 2 ag
олаф шольц
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603754996_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0dd208b50e197975bcd81eef51a7c4d4.jpg
БЕРЛИН, 21 янв - РИА Новости. Правительство ФРГ едино в позиции по отношению к "Северному потоку — 2", заявил вице-канцлер ФРГ, министр экономики и климата Роберт Хабек."Мы одно правительство, а правительства всегда принципиально едины", - заявил он на пресс-конференции с канцлером Олафом Шольцем и министром финансов Кристианом Линднером, отвечая вопрос, едины ли три политика по вопросу возможных санкций против "Северного потока — 2" при эскалации ситуации вокруг Украины.Трое политика представляют три партии правящей коалиции. Хабек является лидером "Зеленых", последовательных критиков "Северного потока — 2", Линднер возглавляет либеральную Свободную демократическую партию, которая также критически настроена к проекту, а Шольц представляет социал-демократов, в стане которых звучат голоса в поддержку проекта как экономического и не связанного с политикой.Представители трех партий в последнее время по-разному отвечали на вопросы по судьбе "Северного потока — 2" в случае эскалации ситуации вокруг Украины, что вызвало спекуляции в СМИ о расхождениях в коалиционных партиях по вопросу возможных мер против трубопровода.Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. США в декабре ввели санкции против "Северного потока — 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода.Строительство газопровода длилось три года и 10 сентября 2021 года было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, "Северный поток — 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. Сейчас нужно создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию уже от ее лица. В середине декабря 2021 года глава регулятора - Федерального сетевого агентства Германии (BNA) - Йохен Хоманн заявил, что ожидает решения по "Северному потоку — 2" не ранее начала второй половины 2022 года.
https://ria.ru/20220121/gaz-1768986069.html
https://ria.ru/20220118/gaz-1768412973.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603754996_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_698c801d8e2c3393c666009a955736e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, сша, северный поток — 2, кристиан линднер, nord stream 2 ag, олаф шольц, россия, роберт хабек
20:37 21.01.2022
 
В Германии высказались о позиции правительства по "Северному потоку — 2"

Вице-канцлер ФРГ Хабек: правительство едино по вопросу "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
Перейти в фотобанк
Строительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 21 янв - РИА Новости. Правительство ФРГ едино в позиции по отношению к "Северному потоку — 2", заявил вице-канцлер ФРГ, министр экономики и климата Роберт Хабек.
"Мы одно правительство, а правительства всегда принципиально едины", - заявил он на пресс-конференции с канцлером Олафом Шольцем и министром финансов Кристианом Линднером, отвечая вопрос, едины ли три политика по вопросу возможных санкций против "Северного потока — 2" при эскалации ситуации вокруг Украины.
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
19:24
Канцлер Австрии заявил о необходимости "Северного потока — 2"
Трое политика представляют три партии правящей коалиции. Хабек является лидером "Зеленых", последовательных критиков "Северного потока — 2", Линднер возглавляет либеральную Свободную демократическую партию, которая также критически настроена к проекту, а Шольц представляет социал-демократов, в стане которых звучат голоса в поддержку проекта как экономического и не связанного с политикой.
Представители трех партий в последнее время по-разному отвечали на вопросы по судьбе "Северного потока — 2" в случае эскалации ситуации вокруг Украины, что вызвало спекуляции в СМИ о расхождениях в коалиционных партиях по вопросу возможных мер против трубопровода.
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 17:05
Шольц заявил о "долге" перед Украиной из-за "Северного потока — 2"
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. США в декабре ввели санкции против "Северного потока — 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода.
Строительство газопровода длилось три года и 10 сентября 2021 года было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, "Северный поток — 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. Сейчас нужно создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию уже от ее лица. В середине декабря 2021 года глава регулятора - Федерального сетевого агентства Германии (BNA) - Йохен Хоманн заявил, что ожидает решения по "Северному потоку — 2" не ранее начала второй половины 2022 года.
 
ЭкономикаУкраинаСШАСеверный поток — 2Кристиан ЛинднерNord Stream 2 AGОлаф ШольцРоссияРоберт Хабек
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:49Минобороны Латвии отправит Украине ПЗРК Stinger при конфликте с Россией
00:36Артемий Лебедев иронично отреагировал на украинские санкции
00:32Глава Минобороны Румынии заявил о попытке России создать железный занавес
00:24Зеленский ввел в действие санкции против Юрия Чайки
00:19Рогозин рассказал, когда отменят повышенный уровень опасности на Байконуре
00:11Зеленский ввел санкции против дизайнера Артемия Лебедева
00:00В ЛНР отреагировали на призывы Блинкена выполнять Минские соглашения
23:50Зеленский ввел санкции против российских компаний
23:46Еврокомиссар раскритиковала Литву
23:36Блинкен проинформировал Кулебу об итогах встречи с Лавровым
23:31Порошенко призвал Зеленского объединиться
23:31В Конгресс США внесли проект санкций против руководства России
23:27Белый дом пообещал письменно ответить на предложения России по безопасности
23:18Семья, где устроили оргию на глазах детей, на учете не состояла
23:17Санду считает, что Россия мешала Молдавии обрести независимость от СССР
23:11США следуют повестке, сформулированной Россией, заявил Рябков
23:10Слуцкий призвал США направить силы на урегулирование ситуации на Украине
22:57Супруга экс-судьи Чечни рассказала, как с ней обращались правоохранители
22:55Ученый рассказал, чего ждать от новой разновидности "омикрона"
22:53Президент Молдавии не увидела причин для опасения российских военных
Лента новостейМолния
Минобороны Латвии отправит Украине ПЗРК Stinger при конфликте с РоссиейАртемий Лебедев иронично отреагировал на украинские санкцииГлава Минобороны Румынии заявил о попытке России создать железный занавесЗеленский ввел в действие санкции против Юрия ЧайкиРогозин рассказал, когда отменят повышенный уровень опасности на БайконуреЗеленский ввел санкции против дизайнера Артемия ЛебедеваВ ЛНР отреагировали на призывы Блинкена выполнять Минские соглашенияЗеленский ввел санкции против российских компанийЕврокомиссар раскритиковала ЛитвуБлинкен проинформировал Кулебу об итогах встречи с ЛавровымПорошенко призвал Зеленского объединитьсяВ Конгресс США внесли проект санкций против руководства РоссииБелый дом пообещал письменно ответить на предложения России по безопасностиСемья, где устроили оргию на глазах детей, на учете не состоялаСанду считает, что Россия мешала Молдавии обрести независимость от СССРСША следуют повестке, сформулированной Россией, заявил РябковСлуцкий призвал США направить силы на урегулирование ситуации на УкраинеСупруга экс-судьи Чечни рассказала, как с ней обращались правоохранителиУченый рассказал, чего ждать от новой разновидности "омикрона"Президент Молдавии не увидела причин для опасения российских военных