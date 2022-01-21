В Германии высказались о позиции правительства по "Северному потоку — 2"
Вице-канцлер ФРГ Хабек: правительство едино по вопросу "Северного потока — 2"
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
БЕРЛИН, 21 янв - РИА Новости. Правительство ФРГ едино в позиции по отношению к "Северному потоку — 2", заявил вице-канцлер ФРГ, министр экономики и климата Роберт Хабек.
"Мы одно правительство, а правительства всегда принципиально едины", - заявил он на пресс-конференции с канцлером Олафом Шольцем и министром финансов Кристианом Линднером, отвечая вопрос, едины ли три политика по вопросу возможных санкций против "Северного потока — 2" при эскалации ситуации вокруг Украины.
Трое политика представляют три партии правящей коалиции. Хабек является лидером "Зеленых", последовательных критиков "Северного потока — 2", Линднер возглавляет либеральную Свободную демократическую партию, которая также критически настроена к проекту, а Шольц представляет социал-демократов, в стане которых звучат голоса в поддержку проекта как экономического и не связанного с политикой.
Представители трех партий в последнее время по-разному отвечали на вопросы по судьбе "Северного потока — 2" в случае эскалации ситуации вокруг Украины, что вызвало спекуляции в СМИ о расхождениях в коалиционных партиях по вопросу возможных мер против трубопровода.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. США в декабре ввели санкции против "Северного потока — 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода.
Строительство газопровода длилось три года и 10 сентября 2021 года было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, "Северный поток — 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. Сейчас нужно создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию уже от ее лица. В середине декабря 2021 года глава регулятора - Федерального сетевого агентства Германии (BNA) - Йохен Хоманн заявил, что ожидает решения по "Северному потоку — 2" не ранее начала второй половины 2022 года.