Канцлер Австрии заявил о необходимости "Северного потока — 2"
Канцлер Австрии Нехаммер: "Северный поток — 2" необходим для энергоснабжения Европы
© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
БЕРЛИН, 21 янв - РИА Новости. Австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил, что "Северный поток — 2" необходим для надежного энергоснабжения Европы, а рассматривать газопровод как "угрозу" неуместно.
"Мое мнение: рассматривать трубопровод сам по себе как угрозу скорее неуместно, особенно когда речь идет о надежности энергоснабжения в Европе", - сказал Нехаммер в интервью немецкому журналу Spiegel.
По словам Нехаммера, "Северный поток — 2" означает надежность энергопоставок. Отвечая на вопрос о том, изменится ли его позиция в случае эскалации вокруг Украины, Нехаммер отметил, что трубопровод "слишком мал для ужесточения режима санкций". По словам австрийского канцлера, "красная линия фиксирована", а к "политике насилия" нет терпимости.
Газопровод "Северный поток — 2" в настоящий момент проходит процедуру сертификации в Германии. Как неоднократно заявляли в Москве, его запуск внесет существенный вклад в обеспечение энергетической безопасности всего Европейского союза. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок, комментируя в понедельник в Киеве процесс сертификации "Северного потока 2", заявила, что Германия вместе с западными партнерами примет "подходящие меры" в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины со стороны России.
В РФ ранее неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
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