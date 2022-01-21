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В Госдуме назвали сроки сертификации "Северного потока — 2"
В Госдуме назвали сроки сертификации "Северного потока — 2" - РИА Новости, 21.01.2022
В Госдуме назвали сроки сертификации "Северного потока — 2"
Газопровод "Северный поток — 2" будет сертифицирован быстро, если в Европе будет принято политическое решение об этом, считает глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T19:04
2022-01-21T19:04
экономика
украина
сша
госдума рф
павел завальный
северный поток — 2
nord stream 2 ag
россия
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" будет сертифицирован быстро, если в Европе будет принято политическое решение об этом, считает глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный."Мой прогноз был, что не было никаких препятствий, чтобы сертифицировать ("Северный поток 2" - ред.) в январе – не позже февраля, потому что для этого есть всё, что нужно. Но пошла затяжка чисто политическая, я бы даже сказал геополитическая", - напомнил Завальный в ходе пресс-конференции.По его словам, вина в таком затягивании лежит на США. "Наши европейские партнёры занимают не очень активную позицию", - выразил сожаление депутат."Если будет политическое решение, это можно будет очень быстро сделать, потому что все для этого готово", - прокомментировал Завальный сроки сертификации, добавив, что многое сейчас зависит от того, как новые власти Германии справятся с политическим давлением.Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. США в декабре ввели санкции против "Северного потока — 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода.Строительство газопровода длилось три года и 10 сентября 2021 года было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, "Северный поток — 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. Сейчас нужно создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию уже от её лица. В середине декабря 2021 года глава регулятора - Федерального сетевого агентства Германии (BNA) - Йохен Хоманн заявил, что ожидает решения по "Северному потоку — 2" не ранее начала второй половины 2022 года.
https://ria.ru/20220116/potok-1768049661.html
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экономика, украина, сша, госдума рф, павел завальный, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия
19:04 21.01.2022
 
В Госдуме назвали сроки сертификации "Северного потока — 2"

Депутат Завальный: "Северный поток — 2" сертифицируют быстро, если Европа примет решение

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
Перейти в фотобанк
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" будет сертифицирован быстро, если в Европе будет принято политическое решение об этом, считает глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.
"Мой прогноз был, что не было никаких препятствий, чтобы сертифицировать ("Северный поток 2" - ред.) в январе – не позже февраля, потому что для этого есть всё, что нужно. Но пошла затяжка чисто политическая, я бы даже сказал геополитическая", - напомнил Завальный в ходе пресс-конференции.
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По его словам, вина в таком затягивании лежит на США. "Наши европейские партнёры занимают не очень активную позицию", - выразил сожаление депутат.
"Если будет политическое решение, это можно будет очень быстро сделать, потому что все для этого готово", - прокомментировал Завальный сроки сертификации, добавив, что многое сейчас зависит от того, как новые власти Германии справятся с политическим давлением.
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Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. США в декабре ввели санкции против "Северного потока — 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода.
Строительство газопровода длилось три года и 10 сентября 2021 года было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, "Северный поток — 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. Сейчас нужно создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию уже от её лица. В середине декабря 2021 года глава регулятора - Федерального сетевого агентства Германии (BNA) - Йохен Хоманн заявил, что ожидает решения по "Северному потоку — 2" не ранее начала второй половины 2022 года.
 
ЭкономикаУкраинаСШАГосдума РФПавел ЗавальныйСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGРоссия
 
 
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