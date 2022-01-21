https://ria.ru/20220121/gaz-1768982610.html

В Госдуме назвали сроки сертификации "Северного потока — 2"

В Госдуме назвали сроки сертификации "Северного потока — 2" - РИА Новости, 21.01.2022

В Госдуме назвали сроки сертификации "Северного потока — 2"

Газопровод "Северный поток — 2" будет сертифицирован быстро, если в Европе будет принято политическое решение об этом, считает глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T19:04

2022-01-21T19:04

2022-01-21T19:04

экономика

украина

сша

госдума рф

павел завальный

северный поток — 2

nord stream 2 ag

россия

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" будет сертифицирован быстро, если в Европе будет принято политическое решение об этом, считает глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный."Мой прогноз был, что не было никаких препятствий, чтобы сертифицировать ("Северный поток 2" - ред.) в январе – не позже февраля, потому что для этого есть всё, что нужно. Но пошла затяжка чисто политическая, я бы даже сказал геополитическая", - напомнил Завальный в ходе пресс-конференции.По его словам, вина в таком затягивании лежит на США. "Наши европейские партнёры занимают не очень активную позицию", - выразил сожаление депутат."Если будет политическое решение, это можно будет очень быстро сделать, потому что все для этого готово", - прокомментировал Завальный сроки сертификации, добавив, что многое сейчас зависит от того, как новые власти Германии справятся с политическим давлением.Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. США в декабре ввели санкции против "Северного потока — 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода.Строительство газопровода длилось три года и 10 сентября 2021 года было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, "Северный поток — 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. Сейчас нужно создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию уже от её лица. В середине декабря 2021 года глава регулятора - Федерального сетевого агентства Германии (BNA) - Йохен Хоманн заявил, что ожидает решения по "Северному потоку — 2" не ранее начала второй половины 2022 года.

https://ria.ru/20220116/potok-1768049661.html

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экономика, украина, сша, госдума рф, павел завальный, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия