https://ria.ru/20220121/gaz-1768923009.html

"Молдовагаз" попросил повысить тариф на топливо

"Молдовагаз" попросил повысить тариф на топливо - РИА Новости, 21.01.2022

"Молдовагаз" попросил повысить тариф на топливо

Компания "Молдовагаз" обратилась в Национальное агентство по регулированию энергетики с просьбой повысить тариф на газ для потребителей в Молдавии с 511 до 743... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T15:09

2022-01-21T15:09

2022-01-21T15:09

экономика

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природный газ

молдавия

газпром

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 21 янв – РИА Новости. Компания "Молдовагаз" обратилась в Национальное агентство по регулированию энергетики с просьбой повысить тариф на газ для потребителей в Молдавии с 511 до 743 долларов за тысячу кубометром, сообщила пресс-служба компании.Компания "Молдовагаз" в январе столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа "Газпрому", поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров. Парламент республики ввел режим ЧП на 60 дней, чтобы урегулировать проблему. Ожидается, что с 1 февраля тариф на газ может вырасти на 30%."АО "Молдовагаз" направило в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) запрос на повышение среднего тарифа на поставку природного газа конечным потребителям по регулируемым ценам в 2022 году с 9227 до 13 418 леев (511 – 743 доллара) за тысячу кубометров", - говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в Facebook.В компании объяснили, что тариф должен быть повышен, чтобы целиком покрыть стоимость закупки газа и обеспечить выполнение контрактных платежных обязательств перед поставщиком. По расчетам "Молдовагаза", новые тарифы должны вступить в силу с 1 января 2022 года."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. Власти Молдавии одобрили поправки в госбюджет, чтобы погасить долг "Газпрому" в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре, в декабре "Молдовагаз" смогла расплатиться самостоятельно. Однако представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.

https://ria.ru/20220120/moldaviya-1768803377.html

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экономика, в мире, природный газ, молдавия, газпром, молдовагаз