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Косачев: нужно любыми способами донести до США позицию России по гарантиям
Косачев: нужно любыми способами донести до США позицию России по гарантиям - РИА Новости, 21.01.2022
Косачев: нужно любыми способами донести до США позицию России по гарантиям
Прошедшие в Женеве переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена показывают, что идет работа, сегодняшние полтора часа не были... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T17:01
2022-01-21T17:01
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Прошедшие в Женеве переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена показывают, что идет работа, сегодняшние полтора часа не были потрачены зря, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Каждая минута дорогого стоит до тех пор, пока эти переговоры продолжаются", - сказал политик в эфире телеканала "Россия 24".При этом он добавил, что переговоры не могут продолжаться бесконечно. "Если и когда мы поймем, что нас раз за разом приглашают обсуждать то, что уже обсуждалось, уверен, что эта история довольно быстро закончится", - сказал парламентарий.Но до тех пор, пока есть шанс донести наши позиции, разъяснить вопросы по озабоченностям второй стороны, этим надо пользоваться, считает законодатель.Он уверен, что "сегодняшние полтора часа не были потрачены зря".Комментируя тему европейской безопасности, Косачев подчеркнул, что США при приеме новых членов в НАТО обещали создать для них "зонтик безопасности". "Мы предлагаем создать "зонтик безопасности" для всех", - отметил Косачев.Он выразил сожаление, что Запад использует Украину в глобальном противостоянии с Россией. По его словам, главная проблема заключается не в ситуации вокруг Украины, а в претензии Запада править миром.По мнению Косачева, содержание ответа США на инициативы России в сфере безопасности в определенной мере можно предсказать уже сегодня, о чем сказал глава МИД РФ. "Однако то, что сегодня звучит вслух, чаще имеет агитационно-пропагандистский характер и противоречит и реалиям, и фундаментальным документам в сфере европейской безопасности", - написал сенатор в Facebook.Поэтому "посмотрим, что именно напишут на бумаге – здесь уже откровенно увиливать не получится", заключил сенатор.
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в мире, сша, женева (город), константин косачев, нато, сергей лавров, энтони блинкен, россия
17:01 21.01.2022
 
Косачев: нужно любыми способами донести до США позицию России по гарантиям

Вице-спикер СФ Косачев: нужно любыми способами донести до США позицию России по гарантиям

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкВице-спикер Совфеда Константин Косачев
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Вице-спикер Совфеда Константин Косачев
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Прошедшие в Женеве переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена показывают, что идет работа, сегодняшние полтора часа не были потрачены зря, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Каждая минута дорогого стоит до тех пор, пока эти переговоры продолжаются", - сказал политик в эфире телеканала "Россия 24".
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При этом он добавил, что переговоры не могут продолжаться бесконечно. "Если и когда мы поймем, что нас раз за разом приглашают обсуждать то, что уже обсуждалось, уверен, что эта история довольно быстро закончится", - сказал парламентарий.
Но до тех пор, пока есть шанс донести наши позиции, разъяснить вопросы по озабоченностям второй стороны, этим надо пользоваться, считает законодатель.
Он уверен, что "сегодняшние полтора часа не были потрачены зря".
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Комментируя тему европейской безопасности, Косачев подчеркнул, что США при приеме новых членов в НАТО обещали создать для них "зонтик безопасности". "Мы предлагаем создать "зонтик безопасности" для всех", - отметил Косачев.
Он выразил сожаление, что Запад использует Украину в глобальном противостоянии с Россией. По его словам, главная проблема заключается не в ситуации вокруг Украины, а в претензии Запада править миром.
По мнению Косачева, содержание ответа США на инициативы России в сфере безопасности в определенной мере можно предсказать уже сегодня, о чем сказал глава МИД РФ. "Однако то, что сегодня звучит вслух, чаще имеет агитационно-пропагандистский характер и противоречит и реалиям, и фундаментальным документам в сфере европейской безопасности", - написал сенатор в Facebook.
Поэтому "посмотрим, что именно напишут на бумаге – здесь уже откровенно увиливать не получится", заключил сенатор.
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