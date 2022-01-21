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Нужно будет время на изучение ответа США по безопасности, сообщил источник
Нужно будет время на изучение ответа США по безопасности, сообщил источник - РИА Новости, 21.01.2022
Нужно будет время на изучение ответа США по безопасности, сообщил источник
Новая министерская встреча РФ и США может состояться в феврале, заявил РИА Новости источник в российской делегации. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T15:41
2022-01-21T15:41
2022-01-21T16:47
в мире
сша
энтони блинкен
россия
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ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Новая министерская встреча РФ и США может состояться в феврале, заявил РИА Новости источник в российской делегации.В пятницу прошли переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве."После получения ответа понадобится какое-то время на его изучение. Речь идет о неделях, а не о днях", - сказал источник.Он добавил, что если США предоставят письменный ответ на предложения РФ на следующей неделе, как и обещали, то встреча может быть организована в феврале, "но в любом случае, не в первых числах".
https://radiosputnik.ria.ru/20220121/lavrov-1768935970.html
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в мире, сша, энтони блинкен, россия
15:41 21.01.2022 (обновлено: 16:47 21.01.2022)
Нужно будет время на изучение ответа США по безопасности, сообщил источник
Источник: нужно будет время на изучение ответа США по гарантиям безопасности