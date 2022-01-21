https://ria.ru/20220121/garantii-1768931769.html

Нужно будет время на изучение ответа США по безопасности, сообщил источник

Нужно будет время на изучение ответа США по безопасности, сообщил источник - РИА Новости, 21.01.2022

Нужно будет время на изучение ответа США по безопасности, сообщил источник

Новая министерская встреча РФ и США может состояться в феврале, заявил РИА Новости источник в российской делегации. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T15:41

2022-01-21T15:41

2022-01-21T16:47

в мире

сша

энтони блинкен

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768878357_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ae2cb1897eda956868851a928fe406f7.jpg

ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Новая министерская встреча РФ и США может состояться в феврале, заявил РИА Новости источник в российской делегации.В пятницу прошли переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве."После получения ответа понадобится какое-то время на его изучение. Речь идет о неделях, а не о днях", - сказал источник.Он добавил, что если США предоставят письменный ответ на предложения РФ на следующей неделе, как и обещали, то встреча может быть организована в феврале, "но в любом случае, не в первых числах".

https://radiosputnik.ria.ru/20220121/lavrov-1768935970.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, энтони блинкен, россия