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Лавров: США, вероятно, поняли, что нужно работать на вопросами безопасности
Лавров: США, вероятно, поняли, что нужно работать на вопросами безопасности - РИА Новости, 21.01.2022
Лавров: США, вероятно, поняли, что нужно работать на вопросами безопасности
США на встрече в Женеве пытались поставить Украину во главу угла, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T15:11
2022-01-21T15:11
2022-01-21T19:48
украина
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женева (город)
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ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. США на встрече в Женеве пытались поставить Украину во главу угла, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров."Украину пытались наши американские коллеги в очередной раз сегодня поставить во главу угла всего этого процесса. Мне показалось, что в итоге после наших объяснений они, сохранив свои озабоченности, как они их называют, все-таки поняли, что нужно концентрироваться на содержании наших предложений", - отметил Лавров.
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украина, сша, россия, в мире, женева (город), сергей лавров, энтони блинкен
15:11 21.01.2022 (обновлено: 19:48 21.01.2022)
Лавров: США, вероятно, поняли, что нужно работать на вопросами безопасности
Глава МИД Лавров: США, вероятно, поняли, что нужно сосредоточиться на предложениях России