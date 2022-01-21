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Лавров: США, вероятно, поняли, что нужно работать на вопросами безопасности

Лавров: США, вероятно, поняли, что нужно работать на вопросами безопасности - РИА Новости, 21.01.2022

Лавров: США, вероятно, поняли, что нужно работать на вопросами безопасности

США на встрече в Женеве пытались поставить Украину во главу угла, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T15:11

2022-01-21T15:11

2022-01-21T19:48

украина

сша

россия

в мире

женева (город)

сергей лавров

энтони блинкен

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ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. США на встрече в Женеве пытались поставить Украину во главу угла, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров."Украину пытались наши американские коллеги в очередной раз сегодня поставить во главу угла всего этого процесса. Мне показалось, что в итоге после наших объяснений они, сохранив свои озабоченности, как они их называют, все-таки поняли, что нужно концентрироваться на содержании наших предложений", - отметил Лавров.

украина

сша

россия

женева (город)

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украина, сша, россия, в мире, женева (город), сергей лавров, энтони блинкен