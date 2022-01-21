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В Кремле ожидают ответов США на предложения по гарантиям безопасности
В Кремле ожидают ответов США на предложения по гарантиям безопасности - РИА Новости, 21.01.2022
В Кремле ожидают ответов США на предложения по гарантиям безопасности
Москва знала заранее, что госсекретарь США Энтони Блинкен не собирался передавать ответы на российские предложения по гарантиям безопасности, но их ожидают на... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T12:51
2022-01-21T12:51
сша
москва
дмитрий песков
нато
сергей лавров
совет россия-нато
энтони блинкен
россия
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Москва знала заранее, что госсекретарь США Энтони Блинкен не собирался передавать ответы на российские предложения по гарантиям безопасности, но их ожидают на днях, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Глава МИД РФ Сергей Лавров и Блинкен встретятся в пятницу в Женеве. Главной темой обсуждений, как ожидается, станут российские предложения по гарантиям безопасности. При этом Блинкен уже заявил, что не везет на встречу письменный ответ США на российские документы. По его словам, сторонам нужно обсудить текущую ситуацию и посмотреть, остаются ли у них возможности вести дипломатию и диалог."Мы знали заранее, что он не собирается передавать, и собственно эта встреча для другого предназначена. Мы рассчитываем, что и Лавров, и Блинкен получат возможность обменяться мнениями и сопоставить понимание результатов трех раундов переговоров. И также мы будем ориентироваться, что на днях мы все-таки письменные тексты получим", - сказал Песков, отвечая на вопрос, каковы ожидания от сегодняшней встречи Блинкена с главой российского МИД в Женеве.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Россия и США 10 января провели раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом дискуссий стали предложения российской стороны.
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сша, москва, дмитрий песков, нато, сергей лавров, совет россия-нато, энтони блинкен, россия
12:51 21.01.2022
 
В Кремле ожидают ответов США на предложения по гарантиям безопасности

Пресс-секретарь Песков: Москва на днях ожидает ответов США по гарантиям безопасности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУчастник двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Участник двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Участник двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Москва знала заранее, что госсекретарь США Энтони Блинкен не собирался передавать ответы на российские предложения по гарантиям безопасности, но их ожидают на днях, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Глава МИД РФ Сергей Лавров и Блинкен встретятся в пятницу в Женеве. Главной темой обсуждений, как ожидается, станут российские предложения по гарантиям безопасности. При этом Блинкен уже заявил, что не везет на встречу письменный ответ США на российские документы. По его словам, сторонам нужно обсудить текущую ситуацию и посмотреть, остаются ли у них возможности вести дипломатию и диалог.
"Мы знали заранее, что он не собирается передавать, и собственно эта встреча для другого предназначена. Мы рассчитываем, что и Лавров, и Блинкен получат возможность обменяться мнениями и сопоставить понимание результатов трех раундов переговоров. И также мы будем ориентироваться, что на днях мы все-таки письменные тексты получим", - сказал Песков, отвечая на вопрос, каковы ожидания от сегодняшней встречи Блинкена с главой российского МИД в Женеве.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Россия и США 10 января провели раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом дискуссий стали предложения российской стороны.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
12 января, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
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СШАМоскваДмитрий ПесковНАТОСергей ЛавровСовет Россия-НАТОЭнтони БлинкенРоссия
 
 
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