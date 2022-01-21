Суд решит, нужно ли продолжать держать "шамана" Габышева в больнице
Суд рассмотрит вопрос о продлении лечения якутского "шамана" Габышева в психбольнице
Статуя Фемиды
ЯКУТСК, 21 янв – РИА Новости. Медицинские документы якутского "шамана" Александра Габышева направлены в Заельцовский районный суд Новосибирска, которому предстоит решить, целесообразно ли его и дальше держать в психбольнице с интенсивным наблюдением, сообщила РИА Новости в пятницу его адвокат Ольга Тимофеева.
"Медицинские документы Габышева направлены новосибирской психиатрической больницей в Заельцовский районный суд для рассмотрения вопроса о продлении лечения или изменении типа больницы или освобождении Александра Габышева", - рассказала правозащитник. По ее словам, дата судебного заседания пока не называлась.
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Якутский горсуд в июле вынес решение о применении в отношении Габышева принудительных мер в специализированном психиатрическом учреждении с интенсивным наблюдением. До вступления постановления в законную силу его заключили под стражу. Защита подала апелляцию, однако 23 сентября Верховный суд Якутии отклонил жалобу. В октябре "шамана" направили из Якутска в закрытую психбольницу Новосибирска.
Габышева задержали в середине сентября 2019 года на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву, поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму.
Второй поход Габышева в столицу завершился 10 декабря 2020 года, когда его с двумя сторонниками задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на тысячу рублей. "Шаман" прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, по итогам которой его признали невменяемым.
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