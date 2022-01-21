https://ria.ru/20220121/gabyshev-1768868516.html

Суд решит, нужно ли продолжать держать "шамана" Габышева в больнице

Суд решит, нужно ли продолжать держать "шамана" Габышева в больнице - РИА Новости, 21.01.2022

Суд решит, нужно ли продолжать держать "шамана" Габышева в больнице

Медицинские документы якутского "шамана" Александра Габышева направлены в Заельцовский районный суд Новосибирска, которому предстоит решить, целесообразно ли... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T11:17

2022-01-21T11:17

2022-01-21T11:17

происшествия

якутск

новосибирск

здоровье - общество

александр габышев (якутский шаман)

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ЯКУТСК, 21 янв – РИА Новости. Медицинские документы якутского "шамана" Александра Габышева направлены в Заельцовский районный суд Новосибирска, которому предстоит решить, целесообразно ли его и дальше держать в психбольнице с интенсивным наблюдением, сообщила РИА Новости в пятницу его адвокат Ольга Тимофеева."Медицинские документы Габышева направлены новосибирской психиатрической больницей в Заельцовский районный суд для рассмотрения вопроса о продлении лечения или изменении типа больницы или освобождении Александра Габышева", - рассказала правозащитник. По ее словам, дата судебного заседания пока не называлась.Якутский горсуд в июле вынес решение о применении в отношении Габышева принудительных мер в специализированном психиатрическом учреждении с интенсивным наблюдением. До вступления постановления в законную силу его заключили под стражу. Защита подала апелляцию, однако 23 сентября Верховный суд Якутии отклонил жалобу. В октябре "шамана" направили из Якутска в закрытую психбольницу Новосибирска.Габышева задержали в середине сентября 2019 года на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву, поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму.Второй поход Габышева в столицу завершился 10 декабря 2020 года, когда его с двумя сторонниками задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на тысячу рублей. "Шаман" прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, по итогам которой его признали невменяемым.

https://ria.ru/20210816/shaman-1745897535.html

https://ria.ru/20210320/shaman-1602086080.html

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происшествия, якутск, новосибирск, здоровье - общество, александр габышев (якутский шаман)