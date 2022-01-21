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Бригады скорой в Московской области получили новую форму
Бригады скорой в Московской области получили новую форму - РИА Новости, 21.01.2022
Бригады скорой в Московской области получили новую форму
Членам бригад скорой помощи в Московской области с начала января начали выдавать новую униформу. На сотрудников выделено уже 8,5 тысячи комплектов, сообщил... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T16:47
2022-01-21T16:47
2022-01-21T17:06
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Членам бригад скорой помощи в Московской области с начала января начали выдавать новую униформу. На сотрудников выделено уже 8,5 тысячи комплектов, сообщил телеканал "360"."На скорую помощь ложится колоссальная нагрузка, и важно, чтобы для сотрудников скорой были созданы все условия", – подчеркнула министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.Новую униформу получат врачи, водители, диспетчеры, а также старшие медики и консультанты на каждой подстанции. Работники скорой получают по два комплекта одежды – зимний и демисезонный. В них включены две куртки, брюки с флисовой подкладкой, утепленный стеганый жилет, рубашка для мужчин и блузка для женщин с длинным рукавом, рубашка для мужчин и блузка для женщин с коротким рукавом, летние брюки. Форма синего цвета снабжена светоотражающими элементами.
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости.
Членам бригад скорой помощи в Московской области с начала января начали выдавать новую униформу. На сотрудников выделено уже 8,5 тысячи комплектов, сообщил телеканал "360"
.
"На скорую помощь ложится колоссальная нагрузка, и важно, чтобы для сотрудников скорой были созданы все условия", – подчеркнула министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
Новую униформу получат врачи, водители, диспетчеры, а также старшие медики и консультанты на каждой подстанции. Работники скорой получают по два комплекта одежды – зимний и демисезонный. В них включены две куртки, брюки с флисовой подкладкой, утепленный стеганый жилет, рубашка для мужчин и блузка для женщин с длинным рукавом, рубашка для мужчин и блузка для женщин с коротким рукавом, летние брюки. Форма синего цвета снабжена светоотражающими элементами.