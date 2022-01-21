https://ria.ru/20220121/forma-1768949094.html

Бригады скорой в Московской области получили новую форму

Бригады скорой в Московской области получили новую форму - РИА Новости, 21.01.2022

Бригады скорой в Московской области получили новую форму

Членам бригад скорой помощи в Московской области с начала января начали выдавать новую униформу. На сотрудников выделено уже 8,5 тысячи комплектов, сообщил... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T16:47

2022-01-21T16:47

2022-01-21T17:06

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768953037_0:0:1576:888_1920x0_80_0_0_89896871ecc093e79f03775abee855a7.jpg

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Членам бригад скорой помощи в Московской области с начала января начали выдавать новую униформу. На сотрудников выделено уже 8,5 тысячи комплектов, сообщил телеканал "360"."На скорую помощь ложится колоссальная нагрузка, и важно, чтобы для сотрудников скорой были созданы все условия", – подчеркнула министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.Новую униформу получат врачи, водители, диспетчеры, а также старшие медики и консультанты на каждой подстанции. Работники скорой получают по два комплекта одежды – зимний и демисезонный. В них включены две куртки, брюки с флисовой подкладкой, утепленный стеганый жилет, рубашка для мужчин и блузка для женщин с длинным рукавом, рубашка для мужчин и блузка для женщин с коротким рукавом, летние брюки. Форма синего цвета снабжена светоотражающими элементами.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)