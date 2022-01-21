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Источник: в ЕС планируют осудить Россию, если она признает ДНР и ЛНР
Источник: в ЕС планируют осудить Россию, если она признает ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.01.2022
Источник: в ЕС планируют осудить Россию, если она признает ДНР и ЛНР
В случае одобрения Госдумой документа о признании ДНР и ЛНР ЕС будет думать о реакции, но в первую очередь осудит такое решение, сообщил журналистам в Брюсселе... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T17:03
2022-01-21T17:15
госдума рф
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
в мире
евросоюз
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 21 янв – РИА Новости. В случае одобрения Госдумой документа о признании ДНР и ЛНР ЕС будет думать о реакции, но в первую очередь осудит такое решение, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."В первую очередь, в таком случае последует заявление с осуждением. Если Госдума сделает такой шаг, мы должны будем изучить это решение. Зачастую бывает так, что решения парламентов - даже самые громкие - не становятся решением государства по внешней политике. Но это бы противоречило обязательствам России в рамках минских соглашений. Мы будем думать о его последствиях в этом случае", - сообщил он.В среду депутаты Госдумы от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России попросили главу государства рассмотреть вопрос признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи.В пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что консультации с руководителями фракций ГД по поводу инициативы депутатов КПРФ о необходимости признания ЛНР и ДНР пройдут на следующей неделе.
https://ria.ru/20220121/priznanie-1768884229.html
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донецкая народная республика
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госдума рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, в мире, евросоюз, ситуация в днр и лнр
17:03 21.01.2022 (обновлено: 17:15 21.01.2022)
 
Источник: в ЕС планируют осудить Россию, если она признает ДНР и ЛНР

Источник: Евросоюз осудит Россию в случае одобрения Госдумой признания ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль, получивший повреждения во время боевых действий в ДНР, на одной из улиц поселка Веселое Донецкой области
Автомобиль, получивший повреждения во время боевых действий в ДНР, на одной из улиц поселка Веселое Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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БРЮССЕЛЬ, 21 янв – РИА Новости. В случае одобрения Госдумой документа о признании ДНР и ЛНР ЕС будет думать о реакции, но в первую очередь осудит такое решение, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"В первую очередь, в таком случае последует заявление с осуждением. Если Госдума сделает такой шаг, мы должны будем изучить это решение. Зачастую бывает так, что решения парламентов - даже самые громкие - не становятся решением государства по внешней политике. Но это бы противоречило обязательствам России в рамках минских соглашений. Мы будем думать о его последствиях в этом случае", - сообщил он.
Кремль - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
12:36
В Кремле прокомментировали инициативу по признанию ДНР И ЛНР
В среду депутаты Госдумы от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России попросили главу государства рассмотреть вопрос признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи.
В пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что консультации с руководителями фракций ГД по поводу инициативы депутатов КПРФ о необходимости признания ЛНР и ДНР пройдут на следующей неделе.
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
Вчера, 14:48
Жириновский отреагировал на проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР
 
Госдума РФДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВ миреЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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