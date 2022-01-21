https://ria.ru/20220121/evrosoyuz-1768952892.html

Источник: в ЕС планируют осудить Россию, если она признает ДНР и ЛНР

Источник: в ЕС планируют осудить Россию, если она признает ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.01.2022

Источник: в ЕС планируют осудить Россию, если она признает ДНР и ЛНР

В случае одобрения Госдумой документа о признании ДНР и ЛНР ЕС будет думать о реакции, но в первую очередь осудит такое решение, сообщил журналистам в Брюсселе... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T17:03

2022-01-21T17:03

2022-01-21T17:15

госдума рф

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

в мире

евросоюз

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 21 янв – РИА Новости. В случае одобрения Госдумой документа о признании ДНР и ЛНР ЕС будет думать о реакции, но в первую очередь осудит такое решение, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."В первую очередь, в таком случае последует заявление с осуждением. Если Госдума сделает такой шаг, мы должны будем изучить это решение. Зачастую бывает так, что решения парламентов - даже самые громкие - не становятся решением государства по внешней политике. Но это бы противоречило обязательствам России в рамках минских соглашений. Мы будем думать о его последствиях в этом случае", - сообщил он.В среду депутаты Госдумы от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России попросили главу государства рассмотреть вопрос признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи.В пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что консультации с руководителями фракций ГД по поводу инициативы депутатов КПРФ о необходимости признания ЛНР и ДНР пройдут на следующей неделе.

https://ria.ru/20220121/priznanie-1768884229.html

https://ria.ru/20220120/zhirinovskiy-1768739981.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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госдума рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, в мире, евросоюз, ситуация в днр и лнр