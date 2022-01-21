https://ria.ru/20220121/evropa-1768922517.html
Лавров призвал не сводить к вопросу Украины тему европейской безопасности
Лавров призвал не сводить к вопросу Украины тему европейской безопасности - РИА Новости, 21.01.2022
Лавров призвал не сводить к вопросу Украины тему европейской безопасности
Россия считает, что вопрос Украины требует пристального внимания, но нельзя сводить к этому всю тему европейской архитектуры безопасности, заявил в пятницу... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T15:08
2022-01-21T15:08
2022-01-21T15:31
в мире
украина
европа
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768915651_0:107:3451:2048_1920x0_80_0_0_02caceea062886a43f17da7a898f01f1.jpg
ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Россия считает, что вопрос Украины требует пристального внимания, но нельзя сводить к этому всю тему европейской архитектуры безопасности, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы считаем, что украинский вопрос требует пристального внимания, но не (стоит - ред.) сводить к этому вопросу всю проблему европейской архитектуры безопасности",- сказал Лавров на пресс-конференции.
https://ria.ru/20220120/bayden-1768729734.html
украина
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768915651_720:0:3451:2048_1920x0_80_0_0_8ec6bbfa9fb124c8d75fc9c69f9578f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, европа, сергей лавров
15:08 21.01.2022 (обновлено: 15:31 21.01.2022)
Лавров призвал не сводить к вопросу Украины тему европейской безопасности
Глава МИД Лавров: нельзя сводить к вопросу Украины тему архитектуры безопасности Европы