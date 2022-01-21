https://ria.ru/20220121/evropa-1768922517.html

Лавров призвал не сводить к вопросу Украины тему европейской безопасности

Лавров призвал не сводить к вопросу Украины тему европейской безопасности - РИА Новости, 21.01.2022

Лавров призвал не сводить к вопросу Украины тему европейской безопасности

Россия считает, что вопрос Украины требует пристального внимания, но нельзя сводить к этому всю тему европейской архитектуры безопасности, заявил в пятницу... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T15:08

2022-01-21T15:08

2022-01-21T15:31

в мире

украина

европа

сергей лавров

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ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Россия считает, что вопрос Украины требует пристального внимания, но нельзя сводить к этому всю тему европейской архитектуры безопасности, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы считаем, что украинский вопрос требует пристального внимания, но не (стоит - ред.) сводить к этому вопросу всю проблему европейской архитектуры безопасности",- сказал Лавров на пресс-конференции.

https://ria.ru/20220120/bayden-1768729734.html

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в мире, украина, европа, сергей лавров