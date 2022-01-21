https://ria.ru/20220121/evakuatsiya-1768997107.html
Белый дом ответил на вопрос об эвакуации американцев из Украины
Белый дом ответил на вопрос об эвакуации американцев из Украины - РИА Новости, 21.01.2022
Белый дом ответил на вопрос об эвакуации американцев из Украины
Власти США интенсивно прорабатывают планы действий на случай обострения ситуации на Украине, ответила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на вопрос о... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T20:52
2022-01-21T20:52
2022-01-21T21:08
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Власти США интенсивно прорабатывают планы действий на случай обострения ситуации на Украине, ответила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на вопрос о подготовке эвакуации американцев."Мы интенсивно занимаемся чрезвычайным планированием, как это обычно делается... когда обостряется ситуация в области безопасности в любой стране по всему миру", - сказала Псаки, переадресовав СМИ к госдепартаменту за подробностями.Она напомнила, что власти США уже рекомендовали согражданам воздержаться от поездок на Украину из-за угрозы российского вторжения. РФ отрицает приписываемые ей агрессивные замыслы в отношении соседней страны.Псаки затруднилась назвать количество американцев, которые могут находиться на Украине. "Мы не снабжаем их чипами, когда они путешествуют по миру", - сказала она.
https://ria.ru/20220120/bayden-1768815911.html
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в мире, украина, сша, ситуация в днр и лнр, россия
20:52 21.01.2022 (обновлено: 21:08 21.01.2022)
Белый дом ответил на вопрос об эвакуации американцев из Украины
Белый дом об эвакуации американцев из Украины: США прорабатывают разные варианты