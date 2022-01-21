https://ria.ru/20220121/evakuatsiya-1768953875.html

Bloomberg: США рассматривают эвакуацию семей дипломатов из Киева

Bloomberg: США рассматривают эвакуацию семей дипломатов из Киева - РИА Новости, 21.01.2022

Bloomberg: США рассматривают эвакуацию семей дипломатов из Киева

Соединенные Штаты обдумывают, следует ли эвакуировать членов семей американских дипломатов на Украине на фоне эскалации обстановки, передает агентство Блумберг... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T17:06

2022-01-21T17:06

2022-01-21T18:08

в мире

украина

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Соединенные Штаты обдумывают, следует ли эвакуировать членов семей американских дипломатов на Украине на фоне эскалации обстановки, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.По его данным, план, который рассматривается в США, предполагает обязательное возвращение семей дипломатов домой, а сотрудники, занятые в неосновной деятельности диппредставительства, смогут вернуться в Соединенные Штаты добровольно.Объявить об эвакуации США могут в ближайшие несколько дней, но решение пока не принято, пишет агентство.

https://ria.ru/20220119/evakuatsiya-1768496702.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша