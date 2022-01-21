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Bloomberg: США рассматривают эвакуацию семей дипломатов из Киева
Bloomberg: США рассматривают эвакуацию семей дипломатов из Киева - РИА Новости, 21.01.2022
Bloomberg: США рассматривают эвакуацию семей дипломатов из Киева
Соединенные Штаты обдумывают, следует ли эвакуировать членов семей американских дипломатов на Украине на фоне эскалации обстановки, передает агентство Блумберг... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T17:06
2022-01-21T17:06
2022-01-21T18:08
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Соединенные Штаты обдумывают, следует ли эвакуировать членов семей американских дипломатов на Украине на фоне эскалации обстановки, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.По его данным, план, который рассматривается в США, предполагает обязательное возвращение семей дипломатов домой, а сотрудники, занятые в неосновной деятельности диппредставительства, смогут вернуться в Соединенные Штаты добровольно.Объявить об эвакуации США могут в ближайшие несколько дней, но решение пока не принято, пишет агентство.
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в мире, украина, сша
17:06 21.01.2022 (обновлено: 18:08 21.01.2022)
Bloomberg: США рассматривают эвакуацию семей дипломатов из Киева
Bloomberg: Госдеп США допускает возможность эвакуации семей дипломатов с Украины