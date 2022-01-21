https://ria.ru/20220121/evakuatsiya-1768873474.html

В Саратове эвакуировали все школы и детсады из-за "минирований"

В Саратове эвакуировали все школы и детсады из-за "минирований" - РИА Новости, 21.01.2022

В Саратове эвакуировали все школы и детсады из-за "минирований"

Все школы и детские сады Саратова прервали работу из-за сообщений о минировании, сообщила пресс-служба мэрии в телеграм-канале. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T11:41

2022-01-21T11:41

2022-01-21T13:21

происшествия

саратов

telegram (приложение)

россия

ложные сообщения о минировании зданий

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САРАТОВ, 21 янв — РИА Новости. Все школы и детские сады Саратова прервали работу из-за сообщений о минировании, сообщила пресс-служба мэрии в телеграм-канале."В связи с проведением мероприятий экстренных служб по обследованию зданий учебных и дошкольных заведений образовательный процесс сегодня прерывается", — говорится в посте.По словам источника РИА Новости в экстренных службах, детские сады и школы города эвакуировали после того, как местный арбитражный суд получил по электронной почте письмо о том, что все они заминированы. Это уже второй подобный инцидент за последнее время. На прошлой неделе, 13 января, в Саратове также отменили занятия в учебных заведениях. Полиция провела обследование, никаких опасных предметов не нашли.Волны ложных сообщений о минировании прокатываются по России с конца 2019 года, очередная поднялась в десятых числах января. Письма с предупреждениями о заложенных бомбах получали в Красноярске, Тюмени, Барнауле, Крыму, Екатеринбурге, Челябинске, Южно-Сахалинске и других городах. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220121/minirovanie-1768858139.html

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происшествия, саратов, telegram (приложение), россия, ложные сообщения о минировании зданий