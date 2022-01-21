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Россия рассчитывает, что эмоций со стороны США поубавится, заявил Лавров
Россия рассчитывает, что эмоций со стороны США поубавится, заявил Лавров - РИА Новости, 21.01.2022
Россия рассчитывает, что эмоций со стороны США поубавится, заявил Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в Женеве согласился с тем, что нужно вести диалог более разумно, РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T15:01
2022-01-21T15:01
2022-01-21T15:23
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ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в Женеве согласился с тем, что нужно вести диалог более разумно, РФ рассчитывает, что эмоций со стороны США поубавится."Мы сегодня откровенно с Тони Блинкеном об этом поговорили. Он согласился, что нужно более разумно вести диалог. Надеюсь, что эмоций поубавится. Хотя гарантий никаких нет", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
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в мире, сша, сергей лавров, энтони блинкен, россия, женева (город)
15:01 21.01.2022 (обновлено: 15:23 21.01.2022)
Россия рассчитывает, что эмоций со стороны США поубавится, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия рассчитывает, что эмоций со стороны США поубавится