https://ria.ru/20220121/emotsii-1768920430.html

Россия рассчитывает, что эмоций со стороны США поубавится, заявил Лавров

Россия рассчитывает, что эмоций со стороны США поубавится, заявил Лавров - РИА Новости, 21.01.2022

Россия рассчитывает, что эмоций со стороны США поубавится, заявил Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в Женеве согласился с тем, что нужно вести диалог более разумно, РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T15:01

2022-01-21T15:01

2022-01-21T15:23

в мире

сша

сергей лавров

энтони блинкен

россия

женева (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768915835_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a3451c9d13b834ab9ffe7a1e34a0c9c.jpg

ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в Женеве согласился с тем, что нужно вести диалог более разумно, РФ рассчитывает, что эмоций со стороны США поубавится."Мы сегодня откровенно с Тони Блинкеном об этом поговорили. Он согласился, что нужно более разумно вести диалог. Надеюсь, что эмоций поубавится. Хотя гарантий никаких нет", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

сша

россия

женева (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, сергей лавров, энтони блинкен, россия, женева (город)