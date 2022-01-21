01:02 21.01.2022 (обновлено: 01:28 21.01.2022)
Минтуризма Египта назвало причину ввода новых правил въезда для туристов
Минтуризма Египта: одной из причин ввода новых правил въезда стали фальшивые ПЦР-тесты
Верблюд в Гизе, Египет. Архивное фото
КАИР, 21 янв — РИА Новости, Заман Рамазанов. Обновленные правила въезда в Египет призваны облегчить жизнь туристам, при этом одной из причин для их ввода стали фальшивые документы о вакцинации или с результатами тестов на коронавирус у некоторых туристов, заявила РИА Новости заместитель министра туризма Египта Гада Шаляби.
Она отметила, что целью властей при вводе новых правил является упрощение въезда в страну, а не усложнение или навязывание дополнительных расходов на отдых.
"У некоторых туристов сертификаты не соответствуют нормам минздрава Египта, или у них нечитаемый QR-код, или же они вызывают сомнения, или являются подделкой. Только в этом случае будет проводиться экспресс-тест, если он отрицательный, то турист спокойно попадает в страну", — подчеркнула Шаляби.
По словам замминистра, экспресс-тесты дешевле ПЦР-тестов, что также упростит поездки туристов. Согласно новым правилам въезда, турист может предъявить по прибытии сертификат о вакцинации или отрицательный результат одного из тестов: ПЦР или экспресс-тест на антиген или ID NOW.
Консульство РФ в Каире ранее сообщило, что расходы на экспресс-тесты, самоизоляцию в отеле или возвращение в страну вылета при обнаружении коронавируса по прибытии в Египет будут ложиться на самих туристов. Согласно сообщению департамента здравоохранения провинции Красное море, стоимость экспресс-теста Antigen установлена в размере 20 долларов США.
Египетские власти обновили правила въезда в страну, они вступают в действие с 22 января. По прибытии на курорты туристам с сомнительными сертификатами о вакцинации или документами с результатами теста проведут экспресс-тестирование на антиген. Отмечается, что экспресс-тесты будут взяты "в случае наличия у египетских органов сомнений в подлинности предъявляемых документов о прививке или тесте". Если экспресс-тест будет положительным, то пассажиру нужно остаться на десятидневном карантине в гостинице, где он остановился, на шестой день при отсутствии симптомов коронавируса турист может сделать ПЦР-тест — если он окажется отрицательным, карантин заканчивается. Прибывшим в другие аэропорты, в том числе в Каир, нужно пройти два экспресс-теста при проблемах с документами. При положительном результате пассажира вышлют в страну вылета.