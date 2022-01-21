https://ria.ru/20220121/egipet-1768832615.html

Минтуризма Египта назвало причину ввода новых правил въезда для туристов

Минтуризма Египта назвало причину ввода новых правил въезда для туристов - РИА Новости, 21.01.2022

Минтуризма Египта назвало причину ввода новых правил въезда для туристов

Обновленные правила въезда в Египет призваны облегчить жизнь туристам, при этом одной из причин для их ввода стали фальшивые документы о вакцинации или с... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T01:02

2022-01-21T01:02

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КАИР, 21 янв — РИА Новости, Заман Рамазанов. Обновленные правила въезда в Египет призваны облегчить жизнь туристам, при этом одной из причин для их ввода стали фальшивые документы о вакцинации или с результатами тестов на коронавирус у некоторых туристов, заявила РИА Новости заместитель министра туризма Египта Гада Шаляби.Она отметила, что целью властей при вводе новых правил является упрощение въезда в страну, а не усложнение или навязывание дополнительных расходов на отдых.По словам замминистра, экспресс-тесты дешевле ПЦР-тестов, что также упростит поездки туристов. Согласно новым правилам въезда, турист может предъявить по прибытии сертификат о вакцинации или отрицательный результат одного из тестов: ПЦР или экспресс-тест на антиген или ID NOW.Консульство РФ в Каире ранее сообщило, что расходы на экспресс-тесты, самоизоляцию в отеле или возвращение в страну вылета при обнаружении коронавируса по прибытии в Египет будут ложиться на самих туристов. Согласно сообщению департамента здравоохранения провинции Красное море, стоимость экспресс-теста Antigen установлена в размере 20 долларов США.Египетские власти обновили правила въезда в страну, они вступают в действие с 22 января. По прибытии на курорты туристам с сомнительными сертификатами о вакцинации или документами с результатами теста проведут экспресс-тестирование на антиген. Отмечается, что экспресс-тесты будут взяты "в случае наличия у египетских органов сомнений в подлинности предъявляемых документов о прививке или тесте". Если экспресс-тест будет положительным, то пассажиру нужно остаться на десятидневном карантине в гостинице, где он остановился, на шестой день при отсутствии симптомов коронавируса турист может сделать ПЦР-тест — если он окажется отрицательным, карантин заканчивается. Прибывшим в другие аэропорты, в том числе в Каир, нужно пройти два экспресс-теста при проблемах с документами. При положительном результате пассажира вышлют в страну вылета.

https://ria.ru/20220120/vaktsina-1768779889.html

https://ria.ru/20220120/kuba-1768520972.html

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в мире, египет, новости - туризм, красное море, россия, коронавирус covid-19, пцр-тест, гада шаляби