Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220121/egipet-1768832615.html
Минтуризма Египта назвало причину ввода новых правил въезда для туристов
Минтуризма Египта назвало причину ввода новых правил въезда для туристов - РИА Новости, 21.01.2022
Минтуризма Египта назвало причину ввода новых правил въезда для туристов
Обновленные правила въезда в Египет призваны облегчить жизнь туристам, при этом одной из причин для их ввода стали фальшивые документы о вакцинации или с... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T01:02
2022-01-21T01:28
туризм
в мире
египет
новости - туризм
красное море
россия
коронавирус covid-19
пцр-тест
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768494239_0:303:1920:1383_1920x0_80_0_0_42f065cd6f5ce376d2a213417c1e070f.jpg
КАИР, 21 янв — РИА Новости, Заман Рамазанов. Обновленные правила въезда в Египет призваны облегчить жизнь туристам, при этом одной из причин для их ввода стали фальшивые документы о вакцинации или с результатами тестов на коронавирус у некоторых туристов, заявила РИА Новости заместитель министра туризма Египта Гада Шаляби.Она отметила, что целью властей при вводе новых правил является упрощение въезда в страну, а не усложнение или навязывание дополнительных расходов на отдых.По словам замминистра, экспресс-тесты дешевле ПЦР-тестов, что также упростит поездки туристов. Согласно новым правилам въезда, турист может предъявить по прибытии сертификат о вакцинации или отрицательный результат одного из тестов: ПЦР или экспресс-тест на антиген или ID NOW.Консульство РФ в Каире ранее сообщило, что расходы на экспресс-тесты, самоизоляцию в отеле или возвращение в страну вылета при обнаружении коронавируса по прибытии в Египет будут ложиться на самих туристов. Согласно сообщению департамента здравоохранения провинции Красное море, стоимость экспресс-теста Antigen установлена в размере 20 долларов США.Египетские власти обновили правила въезда в страну, они вступают в действие с 22 января. По прибытии на курорты туристам с сомнительными сертификатами о вакцинации или документами с результатами теста проведут экспресс-тестирование на антиген. Отмечается, что экспресс-тесты будут взяты "в случае наличия у египетских органов сомнений в подлинности предъявляемых документов о прививке или тесте". Если экспресс-тест будет положительным, то пассажиру нужно остаться на десятидневном карантине в гостинице, где он остановился, на шестой день при отсутствии симптомов коронавируса турист может сделать ПЦР-тест — если он окажется отрицательным, карантин заканчивается. Прибывшим в другие аэропорты, в том числе в Каир, нужно пройти два экспресс-теста при проблемах с документами. При положительном результате пассажира вышлют в страну вылета.
https://ria.ru/20220120/vaktsina-1768779889.html
https://ria.ru/20220120/kuba-1768520972.html
египет
красное море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768494239_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_51c38b9326302c52c2de155f61e1179e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, египет, новости - туризм, красное море, россия, коронавирус covid-19, пцр-тест, гада шаляби
01:02 21.01.2022 (обновлено: 01:28 21.01.2022)
 
Минтуризма Египта назвало причину ввода новых правил въезда для туристов

Минтуризма Египта: одной из причин ввода новых правил въезда стали фальшивые ПЦР-тесты

© Pixabay / Staleybk Верблюд в Гизе, Египет
Верблюд в Гизе, Египет - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© Pixabay / Staleybk
Верблюд в Гизе, Египет. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 21 янв — РИА Новости, Заман Рамазанов. Обновленные правила въезда в Египет призваны облегчить жизнь туристам, при этом одной из причин для их ввода стали фальшивые документы о вакцинации или с результатами тестов на коронавирус у некоторых туристов, заявила РИА Новости заместитель министра туризма Египта Гада Шаляби.
Она отметила, что целью властей при вводе новых правил является упрощение въезда в страну, а не усложнение или навязывание дополнительных расходов на отдых.

"У некоторых туристов сертификаты не соответствуют нормам минздрава Египта, или у них нечитаемый QR-код, или же они вызывают сомнения, или являются подделкой. Только в этом случае будет проводиться экспресс-тест, если он отрицательный, то турист спокойно попадает в страну", — подчеркнула Шаляби.

По словам замминистра, экспресс-тесты дешевле ПЦР-тестов, что также упростит поездки туристов. Согласно новым правилам въезда, турист может предъявить по прибытии сертификат о вакцинации или отрицательный результат одного из тестов: ПЦР или экспресс-тест на антиген или ID NOW.
Девушки на пляже - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
Вчера, 18:47Туризм
Куда можно поехать со “Спутником Лайт”: список стран и правила въезда
Консульство РФ в Каире ранее сообщило, что расходы на экспресс-тесты, самоизоляцию в отеле или возвращение в страну вылета при обнаружении коронавируса по прибытии в Египет будут ложиться на самих туристов. Согласно сообщению департамента здравоохранения провинции Красное море, стоимость экспресс-теста Antigen установлена в размере 20 долларов США.
Египетские власти обновили правила въезда в страну, они вступают в действие с 22 января. По прибытии на курорты туристам с сомнительными сертификатами о вакцинации или документами с результатами теста проведут экспресс-тестирование на антиген. Отмечается, что экспресс-тесты будут взяты "в случае наличия у египетских органов сомнений в подлинности предъявляемых документов о прививке или тесте". Если экспресс-тест будет положительным, то пассажиру нужно остаться на десятидневном карантине в гостинице, где он остановился, на шестой день при отсутствии симптомов коронавируса турист может сделать ПЦР-тест — если он окажется отрицательным, карантин заканчивается. Прибывшим в другие аэропорты, в том числе в Каир, нужно пройти два экспресс-теста при проблемах с документами. При положительном результате пассажира вышлют в страну вылета.
Пляж в Варадеро, Куба - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
Вчера, 08:00Туризм
Отдых на Кубе. Что ждет россиян на Острове свободы
 
ТуризмВ миреЕгипетНовости - ТуризмКрасное мореРоссияКоронавирус COVID-19ПЦР-тестГада Шаляби
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:56В Кировском районе Петербурга сгорел троллейбус
08:45Блинкен рассказал об ожиданиях от предстоящей встречи с Лавровым
08:44"Коммунисты России" ответили на предложения захоронить Ленина
08:38Во Владивостоке водитель автобуса пожаловался на 15-часовой рабочий день
08:27Москвичам рассказали о погоде в пятницу
08:24Два дивизиона С-400 отправляются в Белоруссию с Дальнего Востока 1:29
08:06В Новосибирской области школьник попал в лоб однокласснику из пневматики
07:50Володин рассказал, когда фракции обсудят признание ДНР и ЛНР
07:42В Приморье выявили первый случай омикрон-штамма
07:33В Москве в 2021 году прошло рекордное число высокотехнологичных операций
07:28СМИ: Британия перебросила на Украину бойцов элитного военного подразделения
07:27В Мосгордуме призвали захоронить Ленина "рядом с родственниками"
07:19В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
07:10Источник раскрыл подробности обвинения замглавы Минтранса Токарева
06:57Россиян предупредили о новой схеме мошенничества под предлогом инвестиций
06:55Эксперт рассказал, чем опасен разрыв отношений с США в кибербезопасности
06:43Эксперт назвала обязательное условие для перехода на зеленую энергетику
06:22МИД Казахстана оценил резолюцию Европарламента по ситуации в стране
05:31При взрыве грузовика в Гане погибли не менее 17 человек
05:27В Хабаровском крае выявили первый случай "омикрона"
Лента новостейМолния
В Кировском районе Петербурга сгорел троллейбусБлинкен рассказал об ожиданиях от предстоящей встречи с Лавровым"Коммунисты России" ответили на предложения захоронить ЛенинаВо Владивостоке водитель автобуса пожаловался на 15-часовой рабочий деньМосквичам рассказали о погоде в пятницуДва дивизиона С-400 отправляются в Белоруссию с Дальнего ВостокаВ Новосибирской области школьник попал в лоб однокласснику из пневматикиВолодин рассказал, когда фракции обсудят признание ДНР и ЛНРВ Приморье выявили первый случай омикрон-штаммаВ Москве в 2021 году прошло рекордное число высокотехнологичных операцийСМИ: Британия перебросила на Украину бойцов элитного военного подразделенияВ Мосгордуме призвали захоронить Ленина "рядом с родственниками"В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасностиИсточник раскрыл подробности обвинения замглавы Минтранса ТокареваРоссиян предупредили о новой схеме мошенничества под предлогом инвестицийЭксперт рассказал, чем опасен разрыв отношений с США в кибербезопасностиЭксперт назвала обязательное условие для перехода на зеленую энергетикуМИД Казахстана оценил резолюцию Европарламента по ситуации в странеПри взрыве грузовика в Гане погибли не менее 17 человекВ Хабаровском крае выявили первый случай "омикрона"