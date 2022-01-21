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В Новой Москве столкнулись семь автомобилей
В Новой Москве столкнулись семь автомобилей - РИА Новости, 21.01.2022
В Новой Москве столкнулись семь автомобилей
На Киевском шоссе в Новой Москве разбилось семь автомобилей, сообщила столичная ГИБДД в своем телеграм-канале. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T20:03
2022-01-21T20:03
2022-01-21T22:18
происшествия
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. На Киевском шоссе в Новой Москве разбилось семь автомобилей, сообщила столичная ГИБДД в своем телеграм-канале. "По уточненным данным произошли три различных ДТП, в которых семь единиц транспорта получили механические повреждения. Пострадавших нет", — говорится в публикации. Ранее автоинспекция сообщила, что в ДТП попало девять автомобилей. Движение по одной из полос перекрыли. При этом источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что в аварии в районе 54-го километра Киевского шоссе участвовало более 20 машин.Как добавил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, двух человек осматривают медики. По его словам, причиной аварии стали сильный снегопад и гололедица.
https://ria.ru/20211221/avariya-1764671793.html
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происшествия, москва, новая москва
20:03 21.01.2022 (обновлено: 22:18 21.01.2022)
В Новой Москве столкнулись семь автомобилей
На 54-м километре Киевского шоссе произошло ДТП с участием семи автомобилей
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости.
На Киевском шоссе в Новой Москве разбилось семь автомобилей, сообщила столичная ГИБДД в своем телеграм-канале
.
"По уточненным данным произошли три различных ДТП, в которых семь единиц транспорта получили механические повреждения. Пострадавших нет", — говорится в публикации.
Ранее автоинспекция сообщила, что в ДТП попало девять автомобилей. Движение по одной из полос перекрыли.
При этом источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что в аварии в районе 54-го километра Киевского шоссе участвовало более 20 машин.
Как добавил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, двух человек осматривают медики. По его словам, причиной аварии стали сильный снегопад и гололедица.