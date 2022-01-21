https://ria.ru/20220121/dtp-1768991419.html

В Новой Москве столкнулись семь автомобилей

В Новой Москве столкнулись семь автомобилей - РИА Новости, 21.01.2022

В Новой Москве столкнулись семь автомобилей

На Киевском шоссе в Новой Москве разбилось семь автомобилей, сообщила столичная ГИБДД в своем телеграм-канале. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T20:03

2022-01-21T20:03

2022-01-21T22:18

происшествия

москва

новая москва

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. На Киевском шоссе в Новой Москве разбилось семь автомобилей, сообщила столичная ГИБДД в своем телеграм-канале. "По уточненным данным произошли три различных ДТП, в которых семь единиц транспорта получили механические повреждения. Пострадавших нет", — говорится в публикации. Ранее автоинспекция сообщила, что в ДТП попало девять автомобилей. Движение по одной из полос перекрыли. При этом источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что в аварии в районе 54-го километра Киевского шоссе участвовало более 20 машин.Как добавил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, двух человек осматривают медики. По его словам, причиной аварии стали сильный снегопад и гололедица.

https://ria.ru/20211221/avariya-1764671793.html

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москва

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происшествия, москва, новая москва