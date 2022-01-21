https://ria.ru/20220121/dtp-1768846980.html
В Красноярском крае девять человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
В Красноярском крае девять человек пострадали в ДТП с двумя автобусами - РИА Новости, 21.01.2022
В Красноярском крае девять человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
Девять человек, в том числе один ребенок, пострадали в ДТП с двумя автобусами в селе Богучаны Красноярского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T09:14
2022-01-21T09:14
2022-01-21T10:11
происшествия
красноярский край
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Девять человек, в том числе один ребенок, пострадали в ДТП с двумя автобусами в селе Богучаны Красноярского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Двое наблюдаются амбулаторно, семь госпитализированы. Два госпитализированных в тяжелом состоянии, пять в состоянии средней тяжести. Ребёнок в средней тяжести", - сообщили в минздраве региона.По данным регионального главка МВД, аварии произошла на перекрестке. "По предварительной информации, 61-летний водитель автобуса ПАЗ не предоставил преимущество в движении 29-летнему водителю автобуса ЛиАЗ", - говорится в сообщении пресс-службы.По уточненной информации полиции, девятерых пассажиров, в том числе 11-летнего ребенка, осматривают медики, их состояние уточняется. На место ДТП выехал начальник районной госавтоинспекции.
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происшествия, красноярский край
09:14 21.01.2022 (обновлено: 10:11 21.01.2022)
В Красноярском крае девять человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
Девять человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Красноярском крае
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Девять человек, в том числе один ребенок, пострадали в ДТП с двумя автобусами в селе Богучаны Красноярского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"В Богучанах произошло ДТП с участием автобусов ЛиАЗ, в котором находились 35 человек, и ПАЗ, в котором находились 15 человек. Предварительно, пострадали девять человек, в том числе один ребенок", - сказал собеседник агентства.
"Двое наблюдаются амбулаторно, семь госпитализированы. Два госпитализированных в тяжелом состоянии, пять в состоянии средней тяжести. Ребёнок в средней тяжести", - сообщили в минздраве региона.
По данным регионального главка МВД
, аварии произошла на перекрестке. "По предварительной информации, 61-летний водитель автобуса ПАЗ не предоставил преимущество в движении 29-летнему водителю автобуса ЛиАЗ", - говорится в сообщении пресс-службы.
По уточненной информации полиции, девятерых пассажиров, в том числе 11-летнего ребенка, осматривают медики, их состояние уточняется. На место ДТП выехал начальник районной госавтоинспекции.