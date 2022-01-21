https://ria.ru/20220121/dtp-1768846980.html

В Красноярском крае девять человек пострадали в ДТП с двумя автобусами

В Красноярском крае девять человек пострадали в ДТП с двумя автобусами - РИА Новости, 21.01.2022

В Красноярском крае девять человек пострадали в ДТП с двумя автобусами

Девять человек, в том числе один ребенок, пострадали в ДТП с двумя автобусами в селе Богучаны Красноярского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T09:14

2022-01-21T09:14

2022-01-21T10:11

происшествия

красноярский край

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Девять человек, в том числе один ребенок, пострадали в ДТП с двумя автобусами в селе Богучаны Красноярского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Двое наблюдаются амбулаторно, семь госпитализированы. Два госпитализированных в тяжелом состоянии, пять в состоянии средней тяжести. Ребёнок в средней тяжести", - сообщили в минздраве региона.По данным регионального главка МВД, аварии произошла на перекрестке. "По предварительной информации, 61-летний водитель автобуса ПАЗ не предоставил преимущество в движении 29-летнему водителю автобуса ЛиАЗ", - говорится в сообщении пресс-службы.По уточненной информации полиции, девятерых пассажиров, в том числе 11-летнего ребенка, осматривают медики, их состояние уточняется. На место ДТП выехал начальник районной госавтоинспекции.

https://ria.ru/20220120/dtp-1768663900.html

красноярский край

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происшествия, красноярский край