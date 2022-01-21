https://ria.ru/20220121/donbass-1768956759.html

СК прокомментировал проблему незащищенности русскоязычных в Донбассе

СК прокомментировал проблему незащищенности русскоязычных в Донбассе - РИА Новости, 21.01.2022

СК прокомментировал проблему незащищенности русскоязычных в Донбассе

СК РФ назвал проблему бесправия русскоговорящего населения Донбасса очевидной и требующей конкретных решений, сообщает RT. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T16:10

2022-01-21T16:10

2022-01-21T17:18

в мире

следственный комитет россии (ск рф)

донецкая народная республика

луганская народная республика

светлана петренко

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. СК РФ назвал проблему бесправия русскоговорящего населения Донбасса очевидной и требующей конкретных решений, сообщает RT.По данным СК, с начала вооружённого конфликта на юго-востоке Украины российское ведомство возбудило более 400 уголовных дел, связанных с преступлениями против мирных граждан."Уже установлено несколько десятков лиц из числа украинских силовиков, причастных к этому, и мы продолжаем фиксировать факты преступных действий", — сказала RT официальный представитель ведомства Светлана Петренко.Отмечается, что СК собрал многочисленные данные, свидетельствующие о направленности действий украинских силовиков против гражданского населения, в том числе и российских граждан, находящихся на территории ЛНР и ДНР."Это сотни искалеченных жизней, но до сих пор за эти преступления никто не понёс наказания… Очевидно, что проблема, длящаяся в течение почти восьми лет, требует принятия конкретных решений, связанных с обеспечением дополнительных прав и гарантий безопасности для жителей этих территорий", — добавила Петренко.

https://ria.ru/20220121/donbass-1768908285.html

донецкая народная республика

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в мире, следственный комитет россии (ск рф), донецкая народная республика, луганская народная республика, светлана петренко, ситуация в днр и лнр