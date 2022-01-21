https://ria.ru/20220121/donbass-1768925886.html

В Крыму заявили о необходимости мер для безопасности жителей Донбасса

В Крыму заявили о необходимости мер для безопасности жителей Донбасса - РИА Новости, 21.01.2022

В Крыму заявили о необходимости мер для безопасности жителей Донбасса

Россия в условиях повышенного риска разворачивания Киевом военной операции в Донбассе вынуждена продумать комплекс мер по обеспечению безопасности своих граждан РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T15:19

2022-01-21T15:19

2022-01-21T15:19

в мире

киев

литва

дмитрий песков

нато

ольга ковитиди

ситуация в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия в условиях повышенного риска разворачивания Киевом военной операции в Донбассе вынуждена продумать комплекс мер по обеспечению безопасности своих граждан на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.По оценке Ковитиди, эскалация украинского конфликта, подогреваемая США и НАТО, достигла критического уровня, а решение госдепартамента США о разрешении Латвии, Литве и Эстонии на поставку Украине вооружений американского производства, в том числе противотанковых и зенитных ракетных систем, является открытым пособничеством в организации войны."Мы видим реальные предпосылки того, что военный инструмент США, НАТО, усиленно поставляющий Киеву вооружения, готовит "вторжение" на Украину вопреки усилиям России, осуществляющей системные попытки по предотвращению силового сценария", - заявила сенатор.В Москве неоднократно заявляли, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе, а также отмечали наращивание украинских вооруженных сил на линии соприкосновения и стягивание военной техники стран НАТО к российским границам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отмечал, что заявления с угрозами в адрес России со стороны Запада не способствуют разрядке в Европе и "могут вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей Украины, украинское руководство, которое <…> может решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблему юго-востока".

https://ria.ru/20220120/bayden-1768729734.html

киев

литва

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в мире, киев, литва, дмитрий песков, нато, ольга ковитиди, ситуация в днр и лнр, россия