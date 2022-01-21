В Крыму заявили о необходимости мер для безопасности жителей Донбасса
Котивиди: Россия вынуждена продумать меры для безопасности своих граждан в Донбассе
© AP Photo / Andriy DubchakУкраинский военный на боевой позиции в Донецкой области
© AP Photo / Andriy Dubchak
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия в условиях повышенного риска разворачивания Киевом военной операции в Донбассе вынуждена продумать комплекс мер по обеспечению безопасности своих граждан на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
"Очевидно, что украинская власть готовит наступательную военную операцию, велики риски применения против мирного населения химического оружия. В таких критических условиях Россия вынуждена продумать комплекс мер по обеспечению безопасности российских граждан в ДНР и ЛНР", - сказала она.
По оценке Ковитиди, эскалация украинского конфликта, подогреваемая США и НАТО, достигла критического уровня, а решение госдепартамента США о разрешении Латвии, Литве и Эстонии на поставку Украине вооружений американского производства, в том числе противотанковых и зенитных ракетных систем, является открытым пособничеством в организации войны.
"Мы видим реальные предпосылки того, что военный инструмент США, НАТО, усиленно поставляющий Киеву вооружения, готовит "вторжение" на Украину вопреки усилиям России, осуществляющей системные попытки по предотвращению силового сценария", - заявила сенатор.
В Москве неоднократно заявляли, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе, а также отмечали наращивание украинских вооруженных сил на линии соприкосновения и стягивание военной техники стран НАТО к российским границам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отмечал, что заявления с угрозами в адрес России со стороны Запада не способствуют разрядке в Европе и "могут вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей Украины, украинское руководство, которое <…> может решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблему юго-востока".