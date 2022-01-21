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ЛНР обнаружила за неделю 15 единиц техники ВСУ в Донбассе

ЛНР обнаружила за неделю 15 единиц техники ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 21.01.2022

ЛНР обнаружила за неделю 15 единиц техники ВСУ в Донбассе

Украинские силовики за минувшую неделю разместили 15 единиц вооружения и военной техники в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T14:10

2022-01-21T14:10

2022-01-21T14:10

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ЛУГАНСК, 21 янв - РИА Новости. Украинские силовики за минувшую неделю разместили 15 единиц вооружения и военной техники в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.В ЛНР ранее заявили, что за неделю зафиксировали один обстрел со стороны украинских силовиков.По его словам, такими действиями украинские силовики нарушают третий пункт дополнительных мер по перемирию в Донбассе.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20220121/dnr-1768864508.html

киев

луганская народная республика

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в мире, киев, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр