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В ДНР заявили о прибытии в подразделения ВСУ в Донбассе гранатометов NLAW

В ДНР заявили о прибытии в подразделения ВСУ в Донбассе гранатометов NLAW - РИА Новости, 21.01.2022

В ДНР заявили о прибытии в подразделения ВСУ в Донбассе гранатометов NLAW

В управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили о прибытии в подразделения украинских силовиков в Донбассе большой партии РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T11:26

2022-01-21T11:26

2022-01-21T13:00

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ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. В управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили о прибытии в подразделения украинских силовиков в Донбассе большой партии противотанковых гранатометов NLAW.Ранее главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов заявил, что Великобритания начала поставки на Украину противотанковых гранатометов NLAW.По данным ведомства за последние несколько дней из Великобритании прибыло девять самолетов С-17, которые доставили более 460 тонн различных летальных вооружений, в том числе порядка 2 тысяч противотанковых гранатометов NLAW."Разведкой Народной милиции ДНР получены достоверные сведения о прибытии в зону ООС (операции объединенных сил – ред.) большой партии противотанковых гранатометов NLAW, предназначенных для оснащения воинских частей ВСУ, находящихся на линии боевого соприкосновения", - сказал журналистам представитель Народной милиции ДНР.Он отметил, что по имеющимся данным противотанковые средства будут применяться штурмовыми группами 25-й и 95-й десантных бригад вооружённых сил Украины и так называемыми "нацбатами" "в ходе боевых действий по захвату населенных пунктов ДНР и ЛНР"."Ранее британскими военными инструкторами уже были подготовлены расчеты для применения указанных противотанковых гранатометов. Их обучение проходило в 199 учебном центре ВСУ в Житомирской области", - пояснил представитель Народной милиции ДНР.Помимо этого, Киев также перебросил в зону конфликта шесть единиц реактивных систем залпового огня "Смерч" и две РСЗО "Ураган" с кассетными боеприпасами.В Донецке убеждены, что переброска противотанковых гранатометов NLAW и другого летального оружия, прибытие националистических батальонов на линию боевого соприкосновения еще раз подтверждает факт подготовки украинских силовиков к активным боевым действиям в Донбассе. "Призываем страны Запада, прекратить поставку Украине летального оружия и заставить киевские власти выполнить пакет минских договоренностей", - сказал представитель Народной милиции ДНР.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220121/dnr-1768864508.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220121/volodin-1768857781.html

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