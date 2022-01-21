Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220121/donbass-1768866843.html
Эксперт поддержал идею о признании ЛНР и ДНР
Эксперт поддержал идею о признании ЛНР и ДНР - РИА Новости, 21.01.2022
Эксперт поддержал идею о признании ЛНР и ДНР
Инициатива российских депутатов о необходимости признания независимости самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и рассмотрение ее в... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T11:12
2022-01-21T11:12
киев
грузия
вячеслав володин
госдума рф
институт стран снг
владимир жарихин
энтони блинкен
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763079588_0:229:3143:1997_1920x0_80_0_0_c9ffab9c3540ff4aa864c1f95389d014.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Инициатива российских депутатов о необходимости признания независимости самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и рассмотрение ее в парламенте создает необходимый фон для переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена - США должны понимать, что это будет альтернативным путем, если западные страны не заставят Киев выполнять минские соглашения, сказал РИА Новости РИА Новости замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.В среду депутаты Госдумы от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России попросили президента РФ рассмотреть вопрос признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи. В пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что консультации с руководителями фракций ГД по поводу инициативы депутатов КПРФ о необходимости признания ЛНР и ДНР пройдут на следующей неделе.Блинкен и Лавров встретятся в пятницу в Женеве в попытке разрядить региональную напряженность. Ожидается, что основным вопросом на встрече станут российские предложения по гарантиям безопасности, которые включают требование о нерасширении НАТО за счет Украины и Грузии, отвод вооружений альянса на позиции 1997 года и неразмещение ударных вооружений у российских границ."Безусловно, перспективы у этой идеи имеются. Но сейчас вокруг ситуации на Украине идут интенсивные переговоры. Мы знаем, что сегодня встречаются Лавров и Блинкен и будут обсуждать этот вопрос. Поэтому эта инициатива должна создавать определенный, необходимый фон для данных переговоров", - сказал Жарихин.Он отметил, что Украина уже несколько лет с подачи западных стран, прежде всего США, саботирует выполнение минских соглашений по урегулированию в Донбассе."Поэтому сейчас предложение группы депутатов является в определенной степени альтернативой в ходе переговоров - если не будет конструктивных решений, то есть и такой выход. Я считаю, что идея имеет право на существование и определенный смысл, но при этом это не значит, что ее надо мгновенно принимать. Но подчеркиваю, что это альтернатива, если в ходе переговоров в очередной раз выяснится, что на самом деле США совершенно не заинтересованы в том, чтобы проблема решалась", - добавил Жарихин.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг журналистам, что не считает возможным говорить что-то об обращении депутатов по признанию ЛНР и ДНР до голосования по нему в Госдуме.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.
https://ria.ru/20220121/ukraina-1768841930.html
https://ria.ru/20220121/dnr-1768864508.html
https://ria.ru/20220109/zakharova-1767068783.html
киев
грузия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763079588_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_7acb4edaa0560151a846fc5dacd92b1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, грузия, вячеслав володин, госдума рф, институт стран снг, владимир жарихин, энтони блинкен, ситуация в днр и лнр, россия
11:12 21.01.2022
 
Эксперт поддержал идею о признании ЛНР и ДНР

Жарихин: идея о признании ЛНР и ДНР создает нужный фон для переговоров Лаврова и Блинкена

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР
Боец Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Боец Народной милиции ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Инициатива российских депутатов о необходимости признания независимости самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и рассмотрение ее в парламенте создает необходимый фон для переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена - США должны понимать, что это будет альтернативным путем, если западные страны не заставят Киев выполнять минские соглашения, сказал РИА Новости РИА Новости замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
В среду депутаты Госдумы от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России попросили президента РФ рассмотреть вопрос признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи. В пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что консультации с руководителями фракций ГД по поводу инициативы депутатов КПРФ о необходимости признания ЛНР и ДНР пройдут на следующей неделе.
Британские военные - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
07:28
СМИ: Британия перебросила на Украину бойцов элитного военного подразделения
Блинкен и Лавров встретятся в пятницу в Женеве в попытке разрядить региональную напряженность. Ожидается, что основным вопросом на встрече станут российские предложения по гарантиям безопасности, которые включают требование о нерасширении НАТО за счет Украины и Грузии, отвод вооружений альянса на позиции 1997 года и неразмещение ударных вооружений у российских границ.
"Безусловно, перспективы у этой идеи имеются. Но сейчас вокруг ситуации на Украине идут интенсивные переговоры. Мы знаем, что сегодня встречаются Лавров и Блинкен и будут обсуждать этот вопрос. Поэтому эта инициатива должна создавать определенный, необходимый фон для данных переговоров", - сказал Жарихин.
Он отметил, что Украина уже несколько лет с подачи западных стран, прежде всего США, саботирует выполнение минских соглашений по урегулированию в Донбассе.
Украинский военнослужащий в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
11:02
Киев готовится к активным боевым действиям, заявили в ДНР
"Поэтому сейчас предложение группы депутатов является в определенной степени альтернативой в ходе переговоров - если не будет конструктивных решений, то есть и такой выход. Я считаю, что идея имеет право на существование и определенный смысл, но при этом это не значит, что ее надо мгновенно принимать. Но подчеркиваю, что это альтернатива, если в ходе переговоров в очередной раз выяснится, что на самом деле США совершенно не заинтересованы в том, чтобы проблема решалась", - добавил Жарихин.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг журналистам, что не считает возможным говорить что-то об обращении депутатов по признанию ЛНР и ДНР до голосования по нему в Госдуме.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
9 января, 18:56
Захарова назвала Минские соглашения "живой водой" для Украины
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.
 
КиевГрузияВячеслав ВолодинГосдума РФИнститут стран СНГВладимир ЖарихинЭнтони БлинкенСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:36Артемий Лебедев иронично отреагировал на украинские санкции
00:32Глава Минобороны Румынии заявил о попытке России создать железный занавес
00:24Зеленский ввел в действие санкции против Юрия Чайки
00:19Рогозин рассказал, когда отменят повышенный уровень опасности на Байконуре
00:11Зеленский ввел санкции против дизайнера Артемия Лебедева
00:00В ЛНР отреагировали на призывы Блинкена выполнять Минские соглашения
23:50Зеленский ввел санкции против российских компаний
23:46Еврокомиссар раскритиковала Литву
23:36Блинкен проинформировал Кулебу об итогах встречи с Лавровым
23:31Порошенко призвал Зеленского объединиться
23:31В Конгресс США внесли проект санкций против руководства России
23:27Белый дом пообещал письменно ответить на предложения России по безопасности
23:18Семья, где устроили оргию на глазах детей, на учете не состояла
23:17Санду считает, что Россия мешала Молдавии обрести независимость от СССР
23:11США следуют повестке, сформулированной Россией, заявил Рябков
23:10Слуцкий призвал США направить силы на урегулирование ситуации на Украине
22:57Супруга экс-судьи Чечни рассказала, как с ней обращались правоохранители
22:55Ученый рассказал, чего ждать от новой разновидности "омикрона"
22:53Президент Молдавии не увидела причин для опасения российских военных
22:52Доставленная в Грозный Мусаева напала на полицейского, сообщил Кадыров
Лента новостейМолния
Артемий Лебедев иронично отреагировал на украинские санкцииГлава Минобороны Румынии заявил о попытке России создать железный занавесЗеленский ввел в действие санкции против Юрия ЧайкиРогозин рассказал, когда отменят повышенный уровень опасности на БайконуреЗеленский ввел санкции против дизайнера Артемия ЛебедеваВ ЛНР отреагировали на призывы Блинкена выполнять Минские соглашенияЗеленский ввел санкции против российских компанийЕврокомиссар раскритиковала ЛитвуБлинкен проинформировал Кулебу об итогах встречи с ЛавровымПорошенко призвал Зеленского объединитьсяВ Конгресс США внесли проект санкций против руководства РоссииБелый дом пообещал письменно ответить на предложения России по безопасностиСемья, где устроили оргию на глазах детей, на учете не состоялаСанду считает, что Россия мешала Молдавии обрести независимость от СССРСША следуют повестке, сформулированной Россией, заявил РябковСлуцкий призвал США направить силы на урегулирование ситуации на УкраинеСупруга экс-судьи Чечни рассказала, как с ней обращались правоохранителиУченый рассказал, чего ждать от новой разновидности "омикрона"Президент Молдавии не увидела причин для опасения российских военныхДоставленная в Грозный Мусаева напала на полицейского, сообщил Кадыров