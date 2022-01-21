https://ria.ru/20220121/donbass-1768866843.html

Эксперт поддержал идею о признании ЛНР и ДНР

Эксперт поддержал идею о признании ЛНР и ДНР - РИА Новости, 21.01.2022

Эксперт поддержал идею о признании ЛНР и ДНР

Инициатива российских депутатов о необходимости признания независимости самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и рассмотрение ее в... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T11:12

2022-01-21T11:12

2022-01-21T11:12

киев

грузия

вячеслав володин

госдума рф

институт стран снг

владимир жарихин

энтони блинкен

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Инициатива российских депутатов о необходимости признания независимости самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и рассмотрение ее в парламенте создает необходимый фон для переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена - США должны понимать, что это будет альтернативным путем, если западные страны не заставят Киев выполнять минские соглашения, сказал РИА Новости РИА Новости замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.В среду депутаты Госдумы от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России попросили президента РФ рассмотреть вопрос признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи. В пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что консультации с руководителями фракций ГД по поводу инициативы депутатов КПРФ о необходимости признания ЛНР и ДНР пройдут на следующей неделе.Блинкен и Лавров встретятся в пятницу в Женеве в попытке разрядить региональную напряженность. Ожидается, что основным вопросом на встрече станут российские предложения по гарантиям безопасности, которые включают требование о нерасширении НАТО за счет Украины и Грузии, отвод вооружений альянса на позиции 1997 года и неразмещение ударных вооружений у российских границ."Безусловно, перспективы у этой идеи имеются. Но сейчас вокруг ситуации на Украине идут интенсивные переговоры. Мы знаем, что сегодня встречаются Лавров и Блинкен и будут обсуждать этот вопрос. Поэтому эта инициатива должна создавать определенный, необходимый фон для данных переговоров", - сказал Жарихин.Он отметил, что Украина уже несколько лет с подачи западных стран, прежде всего США, саботирует выполнение минских соглашений по урегулированию в Донбассе."Поэтому сейчас предложение группы депутатов является в определенной степени альтернативой в ходе переговоров - если не будет конструктивных решений, то есть и такой выход. Я считаю, что идея имеет право на существование и определенный смысл, но при этом это не значит, что ее надо мгновенно принимать. Но подчеркиваю, что это альтернатива, если в ходе переговоров в очередной раз выяснится, что на самом деле США совершенно не заинтересованы в том, чтобы проблема решалась", - добавил Жарихин.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг журналистам, что не считает возможным говорить что-то об обращении депутатов по признанию ЛНР и ДНР до голосования по нему в Госдуме.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.

https://ria.ru/20220121/ukraina-1768841930.html

https://ria.ru/20220121/dnr-1768864508.html

https://ria.ru/20220109/zakharova-1767068783.html

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киев, грузия, вячеслав володин, госдума рф, институт стран снг, владимир жарихин, энтони блинкен, ситуация в днр и лнр, россия