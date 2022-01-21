https://ria.ru/20220121/donbass-1768856128.html

В ЛНР готовы оперативно реагировать на изменение обстановки в Донбассе

В ЛНР готовы оперативно реагировать на изменение обстановки в Донбассе - РИА Новости, 21.01.2022

В ЛНР готовы оперативно реагировать на изменение обстановки в Донбассе

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики, несмотря на временное затишье у линии соприкосновения в Донбассе, готова оперативно... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T10:26

2022-01-21T10:26

2022-01-21T10:26

в мире

луганская народная республика

донбасс

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 21 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики, несмотря на временное затишье у линии соприкосновения в Донбассе, готова оперативно реагировать на изменение обстановки, заявили в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что с 17 января украинские силовики не обстреливают территорию республики."Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия, в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - сказал журналистам представитель пресс-службы ведомства.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20220120/donbass-1768826328.html

https://ria.ru/20220120/donbass-1768784526.html

луганская народная республика

донбасс

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в мире, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр