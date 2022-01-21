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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220121/dollar-1768831633.html
Экономист объяснила, почему доллары лучше покупать в пятницу
Экономист объяснила, почему доллары лучше покупать в пятницу - РИА Новости, 21.01.2022
Экономист объяснила, почему доллары лучше покупать в пятницу
Во второй декаде месяца крупные компании выплачивают налоги и продают валюту для выплат заработной платы. Финансисты и аналитики выделяют этот период времени... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T03:15
2022-01-21T03:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
доллар
рэу имени г. в. плеханова
россия
майя дубовик
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Во второй декаде месяца крупные компании выплачивают налоги и продают валюту для выплат заработной платы. Финансисты и аналитики выделяют этот период времени как маркер купли-продажи валюты, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Майя Дубовик.Кроме того, напоминает эксперт, в начале недели возобновляются межбанковские торги, влияющие на курс доллар/рубль. И к середине недели курс достигает пика — лучший момент для продажи валюты.Она советует при покупке долларов обращать внимание на спред банка, разницу между покупкой и продажей у финансовой организации не должна превышать два процента.
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экономика, рубль, доллар, рэу имени г. в. плеханова, россия, майя дубовик
03:15 21.01.2022
 
Экономист объяснила, почему доллары лучше покупать в пятницу

Экономист Дубовик: покупка долларов выгоднее в пятницу из-за снижения курса

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Во второй декаде месяца крупные компании выплачивают налоги и продают валюту для выплат заработной платы. Финансисты и аналитики выделяют этот период времени как маркер купли-продажи валюты, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Майя Дубовик.
Кроме того, напоминает эксперт, в начале недели возобновляются межбанковские торги, влияющие на курс доллар/рубль. И к середине недели курс достигает пика — лучший момент для продажи валюты.
"Во второй половине четверга и первой половине пятницы наблюдается снижение курса, и это — лучшее время для покупки валюты", — отмечает Дубовик.
Она советует при покупке долларов обращать внимание на спред банка, разницу между покупкой и продажей у финансовой организации не должна превышать два процента.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
Вчера, 03:15Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Аналитик назвал три признака, указывающие на скорый рост рубля
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРубльДолларРЭУ имени Г. В. ПлехановаРоссияМайя Дубовик
 
 
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