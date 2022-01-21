https://ria.ru/20220121/dollar-1768831633.html

Экономист объяснила, почему доллары лучше покупать в пятницу

Экономист объяснила, почему доллары лучше покупать в пятницу - РИА Новости, 21.01.2022

Экономист объяснила, почему доллары лучше покупать в пятницу

Во второй декаде месяца крупные компании выплачивают налоги и продают валюту для выплат заработной платы. Финансисты и аналитики выделяют этот период времени... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T03:15

2022-01-21T03:15

2022-01-21T03:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

рубль

доллар

рэу имени г. в. плеханова

россия

майя дубовик

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Во второй декаде месяца крупные компании выплачивают налоги и продают валюту для выплат заработной платы. Финансисты и аналитики выделяют этот период времени как маркер купли-продажи валюты, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Майя Дубовик.Кроме того, напоминает эксперт, в начале недели возобновляются межбанковские торги, влияющие на курс доллар/рубль. И к середине недели курс достигает пика — лучший момент для продажи валюты.Она советует при покупке долларов обращать внимание на спред банка, разницу между покупкой и продажей у финансовой организации не должна превышать два процента.

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экономика, рубль, доллар, рэу имени г. в. плеханова, россия, майя дубовик