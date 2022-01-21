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Блинкен проинформирует Байдена об итогах переговоров с Лавровым
Блинкен проинформирует Байдена об итогах переговоров с Лавровым - РИА Новости, 21.01.2022
Блинкен проинформирует Байдена об итогах переговоров с Лавровым
Госсекретарь Энтони Блинкен в субботу доложит президенту США Джо Байдену об итогах своей встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщила пресс-секретарь... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T20:43
2022-01-21T20:43
2022-01-21T20:43
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ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен в субботу доложит президенту США Джо Байдену об итогах своей встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Он будет говорить с президентом завтра. Он будет говорить с его командой по национальной безопасности завтра", - сказала Псаки в интервью каналу ABC.Блинкен и Лавров встретились в пятницу в Женеве для обсуждения ситуации вокруг Украины и архитектуры европейской безопасности. Итогом переговоров стали обещание американской стороны на следующей неделе представить в письменном виде реакцию на российские инициативы и договоренность о продолжении контактов.
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в мире, сша, женева (город), джо байден, сергей лавров, дженнифер псаки, энтони блинкен, россия
Блинкен проинформирует Байдена об итогах переговоров с Лавровым
Пресс-секретарь Псаки: Блинкен проинформирует Байдена об итогах переговоров с Лавровым