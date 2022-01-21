https://ria.ru/20220121/dnr-1768954067.html

В ДНР назвали желание США объявить их террористами абсурдом

В ДНР назвали желание США объявить их террористами абсурдом - РИА Новости, 21.01.2022

В ДНР назвали желание США объявить их террористами абсурдом

Глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова назвала абсурдом и невежеством желание США объявить представителей Донбасса... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T17:07

2022-01-21T17:07

2022-01-21T17:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова назвала абсурдом и невежеством желание США объявить представителей Донбасса террористами.Республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций в отношении России, следует из информации на сайте конгресса. Проект внесен 19 января. Еще 38 конгрессменов поддержали инициативу Бэнкса. В проекте, помимо санкций, предлагается объявить "поддерживаемые РФ" силы в Донбассе террористами."Мы уже не впервые сталкиваемся с формулировками "террористы", "сепаратисты", "боевики" и прочими определениями, содержащимися в методичках как украинских властей, так и их западных кураторов. Это давно известный, грязный и циничный метод голословной риторики, преследующей пропагандистские цели. Однако недавно представленное предложение конгрессменов США признать некие "поддерживаемые РФ" силы в Донбассе иностранной террористической организацией все же нас удивляет - не столько новизной идеи, сколько откровенной абсурдностью и невежеством", - сказала РИА Новости Никонорова.По ее словам, во-первых, вызывает множество вопросов, кого же именно власти США считают "поддерживаемыми Россией" силами."Возможно, в Вашингтоне не в курсе, что Российская Федерация оказывает жителям республики гуманитарную поддержку вот уже почти 8 лет, фактически с самого начала конфликта. За эти годы, а также учитывая объемы и форматы данной поддержки, можно смело сказать, что практически все население Донецкой Народной Республики получило такую поддержку со стороны России в той или иной форме. Так что же, выходит, что американское государство хочет объявить террористами все 4 миллиона жителей Донбасса?", - сказала глава МИД.Кроме того, по ее словам, если под этими "силами" власти США имеют ввиду мифические "российские войска", которые "мерещатся западным чиновникам на территории республик", то представителям конгресса стоит ознакомиться со стенографиями заседаний Совета Безопасности ООН по поводу отсутствия российских Вооруженных сил в Донбассе.

https://ria.ru/20220121/dnr-1768864508.html

https://ria.ru/20220120/ukraina-1768707454.html

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в мире, сша, оон, донецкая народная республика, наталья никонорова, ситуация в днр и лнр, россия