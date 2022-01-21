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Киев готовится к активным боевым действиям, заявили в ДНР
Киев готовится к активным боевым действиям, заявили в ДНР - РИА Новости, 21.01.2022
Киев готовится к активным боевым действиям, заявили в ДНР
ВСУ перебросили в Донбасс реактивные системы залпового огня "Смерч" и "Ураган" и готовятся к наступлению, заявили в Народной милиции самопровозглашенной... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T11:02
2022-01-21T12:35
в мире
киев
донецкая народная республика
донбасс
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. ВСУ перебросили в Донбасс реактивные системы залпового огня "Смерч" и "Ураган" и готовятся к наступлению, заявили в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики."Командование &lt;...&gt; фиксирует подготовку подразделений вооруженных формирований Украины к развязыванию активных боевых действий", — рассказал представитель ведомства.По его словам, к таким выводам в Донецке пришли на основе полученных разведывательных данных."На железнодорожной станции в Красноармейске (подконтрольном Киеву. — Прим. ред.) осуществлена разгрузка шести единиц реактивных систем залпового огня "Смерч" и двух РСЗО "Ураган" с кассетными боеприпасами", — добавил он.Помимо этого, на полигоне в районе населенного пункта Анадоль на базе 25-й бригады ВСУ усиленно готовятся подразделения РХБЗ — а это значит, возможны провокации с использованием химических веществ.Также в ДНР за последние две недели отмечается прибытие в зону операции объединенных сил националистических подразделений "Правый сектор"* и снайперов из состава 74-го разведывательного батальона и спецподразделения СБУ "Альфа"."По всей линии соприкосновения фиксируется усиление разведывательной деятельности противника с применением беспилотных летательных аппаратов. Осуществляется активное восполнение боеприпасов на полевых артиллерийских складах в зоне ООС (операции объединенных сил. — Прим. ред.), отмечена активная поставка различных боеприпасов", — сказал представитель ведомства.В частности, бойцам ВСУ передали две тысячи противотанковых гранатометов NLAW. Предположительно, их получат штурмовые группы 25-й и 95-й десантных бригад и бойцы "нацбатов". В Донецке отметили, что британские инструкторы уже подготовили расчеты для применения этого оружия, занятия проводились в 199-м учебном центре ВСУ в Житомирской области. Ранее СМИ сообщали, что для этих целей Лондон направил на Украину 30 бойцов недавно созданного элитного подразделения — Армейской бригады специальных операций.Всего, по данным Народной милиции ДНР, подконтрольные Киеву части за последние несколько дней получили более 460 тонн различных летальных вооружений, которые доставили из Великобритании.Летом 2020 года киевские власти согласовали с ДНР и ЛНР дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Эти положения должны действовать до полного урегулирования конфликта.В последнее время сообщения о переброске тяжелых вооружений украинскими войсками появляются все чаще. При этом Киев и его западные партнеры заявляют о подготовке Москвой вторжения на Украину. Россия подобные обвинения отвергает и подчеркивает, что они используются для размещения войск и вооружений стран НАТО у ее границ. В Кремле неоднократно указывали, что украинские власти отказываются от выполнения Минских соглашений и рассматривают возможность решения конфликта силовым путем.*Запрещенная в России организация.
https://ria.ru/20220120/donbass-1768784526.html
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киев
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в мире, киев, донецкая народная республика, донбасс
11:02 21.01.2022 (обновлено: 12:35 21.01.2022)
 
Киев готовится к активным боевым действиям, заявили в ДНР

Народная милиция ДНР: ВСУ перебросили в Донбасс РСЗО "Смерч" и "Ураган"

© AP Photo / Andriy DubchakУкраинский военнослужащий в Донецкой области
Украинский военнослужащий в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© AP Photo / Andriy Dubchak
Украинский военнослужащий в Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. ВСУ перебросили в Донбасс реактивные системы залпового огня "Смерч" и "Ураган" и готовятся к наступлению, заявили в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.
"Командование <...> фиксирует подготовку подразделений вооруженных формирований Украины к развязыванию активных боевых действий", — рассказал представитель ведомства.
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По его словам, к таким выводам в Донецке пришли на основе полученных разведывательных данных.
"На железнодорожной станции в Красноармейске (подконтрольном Киеву. — Прим. ред.) осуществлена разгрузка шести единиц реактивных систем залпового огня "Смерч" и двух РСЗО "Ураган" с кассетными боеприпасами", — добавил он.
Помимо этого, на полигоне в районе населенного пункта Анадоль на базе 25-й бригады ВСУ усиленно готовятся подразделения РХБЗ — а это значит, возможны провокации с использованием химических веществ.
Также в ДНР за последние две недели отмечается прибытие в зону операции объединенных сил националистических подразделений "Правый сектор"* и снайперов из состава 74-го разведывательного батальона и спецподразделения СБУ "Альфа".
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"По всей линии соприкосновения фиксируется усиление разведывательной деятельности противника с применением беспилотных летательных аппаратов. Осуществляется активное восполнение боеприпасов на полевых артиллерийских складах в зоне ООС (операции объединенных сил. — Прим. ред.), отмечена активная поставка различных боеприпасов", — сказал представитель ведомства.
В частности, бойцам ВСУ передали две тысячи противотанковых гранатометов NLAW. Предположительно, их получат штурмовые группы 25-й и 95-й десантных бригад и бойцы "нацбатов". В Донецке отметили, что британские инструкторы уже подготовили расчеты для применения этого оружия, занятия проводились в 199-м учебном центре ВСУ в Житомирской области. Ранее СМИ сообщали, что для этих целей Лондон направил на Украину 30 бойцов недавно созданного элитного подразделения — Армейской бригады специальных операций.
Всего, по данным Народной милиции ДНР, подконтрольные Киеву части за последние несколько дней получили более 460 тонн различных летальных вооружений, которые доставили из Великобритании.
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Летом 2020 года киевские власти согласовали с ДНР и ЛНР дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Эти положения должны действовать до полного урегулирования конфликта.
В последнее время сообщения о переброске тяжелых вооружений украинскими войсками появляются все чаще. При этом Киев и его западные партнеры заявляют о подготовке Москвой вторжения на Украину. Россия подобные обвинения отвергает и подчеркивает, что они используются для размещения войск и вооружений стран НАТО у ее границ. В Кремле неоднократно указывали, что украинские власти отказываются от выполнения Минских соглашений и рассматривают возможность решения конфликта силовым путем.
*Запрещенная в России организация.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
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