https://ria.ru/20220121/dnr-1768860205.html
"Это кошмар" – жители ДНР о буднях под обстрелами
"Это кошмар" – жители ДНР о буднях под обстрелами - РИА Новости, 21.01.2022
"Это кошмар" – жители ДНР о буднях под обстрелами
Представительство Донецкой народной республики сообщило, что вооруженные силы Украины открыли минометный огонь в направлении села Спартак в северном пригороде Донецка. Отмечается, что было выпущено 10 мин. Жители села Спартак и Октябрьского микрорайона Донецка рассказали, как живут под обстрелами.
2022-01-21T10:46
2022-01-21T10:46
2022-01-21T10:46
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768856441_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cf40095552fca454982f0f0f2ff1c465.jpg
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768856441_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_865b1d725dc3e915527f3771976821d7.jpg
"Это кошмар" – жители ДНР о буднях под обстрелами
Представительство Донецкой народной республики сообщило, что вооруженные силы Украины открыли минометный огонь в направлении села Спартак в северном пригороде Донецка. Отмечается, что было выпущено 10 мин. Жители села Спартак и Октябрьского микрорайона Донецка рассказали, как живут под обстрелами.
2022-01-21T10:46
true
PT2M58S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, украина, обстрелы, днр
"Это кошмар" – жители ДНР о буднях под обстрелами
Представительство Донецкой народной республики сообщило, что вооруженные силы Украины открыли минометный огонь в направлении села Спартак в северном пригороде Донецка. Отмечается, что было выпущено 10 мин. Жители села Спартак и Октябрьского микрорайона Донецка рассказали, как живут под обстрелами.
2022-01-21T10:46
true
PT2M58S
"Это кошмар" – жители ДНР о буднях под обстрелами
Представительство Донецкой народной республики сообщило, что вооруженные силы Украины открыли минометный огонь в направлении села Спартак в северном пригороде Донецка. Отмечается, что было выпущено 10 мин. Жители села Спартак и Октябрьского микрорайона Донецка рассказали, как живут под обстрелами.