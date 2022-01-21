"Это кошмар" – жители ДНР о буднях под обстрелами

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Представительство Донецкой народной республики сообщило, что вооруженные силы Украины открыли минометный огонь в направлении села Спартак в северном пригороде Донецка. Отмечается, что было выпущено 10 мин. Жители села Спартак и Октябрьского микрорайона Донецка рассказали, как живут под обстрелами.