https://ria.ru/20220121/diskussii-1768945365.html

Блинкен назвал дискуссии с Лавровым в Женеве откровенным обменом идеями

Блинкен назвал дискуссии с Лавровым в Женеве откровенным обменом идеями - РИА Новости, 21.01.2022

Блинкен назвал дискуссии с Лавровым в Женеве откровенным обменом идеями

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что состоявшиеся дискуссии с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве были "не переговорами, но откровенным обменом... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T16:36

2022-01-21T16:36

2022-01-21T16:36

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ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что состоявшиеся дискуссии с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве были "не переговорами, но откровенным обменом идеями"."Это были не переговоры, а откровенный обмен озабоченностями и идеями", - заявил Блинкен в ходе пресс-конференции.Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу провели встречу в Женеве. Это была третья встреча глав внешнеполитических ведомств. Первая состоялась в мае в Рейкьявике "на полях" министерской встречи Арктического совета. Вторая в Стокгольме в декабре "на полях" министерского заседания ОБСЕ.

https://ria.ru/20220121/bayden-1768931435.html

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в мире, сша, женева (город), сергей лавров, энтони блинкен, россия