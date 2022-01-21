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Блинкен назвал дискуссии с Лавровым в Женеве откровенным обменом идеями
Блинкен назвал дискуссии с Лавровым в Женеве откровенным обменом идеями - РИА Новости, 21.01.2022
Блинкен назвал дискуссии с Лавровым в Женеве откровенным обменом идеями
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что состоявшиеся дискуссии с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве были "не переговорами, но откровенным обменом... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T16:36
2022-01-21T16:36
2022-01-21T16:36
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ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что состоявшиеся дискуссии с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве были "не переговорами, но откровенным обменом идеями"."Это были не переговоры, а откровенный обмен озабоченностями и идеями", - заявил Блинкен в ходе пресс-конференции.Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу провели встречу в Женеве. Это была третья встреча глав внешнеполитических ведомств. Первая состоялась в мае в Рейкьявике "на полях" министерской встречи Арктического совета. Вторая в Стокгольме в декабре "на полях" министерского заседания ОБСЕ.
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в мире, сша, женева (город), сергей лавров, энтони блинкен, россия
Блинкен назвал дискуссии с Лавровым в Женеве откровенным обменом идеями
Госсекретарь Блинкен назвал дискуссии с Лавровым в Женеве откровенным обменом идеями