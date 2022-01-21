https://ria.ru/20220121/dippredstavitelstva-1768993982.html

Россия и США условились нормализовать работу дипведомств

Россия и США условились нормализовать работу дипведомств - РИА Новости, 21.01.2022

Россия и США условились нормализовать работу дипведомств

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в Женеве договорились активизировать усилия по нормализации работы диппредставительств... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T20:27

2022-01-21T20:27

2022-01-21T20:27

россия

в мире

сша

женева (город)

сергей лавров

энтони блинкен

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в Женеве договорились активизировать усилия по нормализации работы диппредставительств РФ и США и стабилизации визового режима, заявили в пятницу в МИД России."Условлено активизировать экспертную работу по нормализации функционирования диппредставительств двух стран и стабилизации визового режима", - говорится в сообщении по итогам переговоров."Российская сторона выступает в пользу возобновления полноценного дипломатического присутствия на взаимной основе. Требуем скорейшего возвращения конфискованной американскими властями российской дипломатической недвижимости", - подчеркнули в российском дипведомстве.

https://ria.ru/20220120/amerika-1768636811.html

россия

сша

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россия, в мире, сша, женева (город), сергей лавров, энтони блинкен