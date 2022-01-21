15:39 21.01.2022 (обновлено: 16:18 21.01.2022)
Блинкен заявил о приверженности сторон диалогу и дипломатии
Госсекретарь Блинкен: стороны привержены диалогу и дипломатии для разрешения разногласий
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, что все стороны привержены дипломатии и диалогу для разрешения разногласий.
Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу провели встречу в Женеве. Это была третья встреча глав внешнеполитических ведомств. Первая состоялась в мае в Рейкьявике на полях министерской встречи Арктического совета. Вторая в Стокгольме в декабре на полях министерского заседания ОБСЕ.
"Мы, все мы, одинаково привержены пути дипломатии и диалога, чтобы попытаться разрешить наши разногласия",- приводит телеканал слова Блинкена после окончания встречи.
По данным телеканала, госсекретарь отметил, что в случае "агрессии" со стороны России, США также готовы на быстрый и жесткий ответ.
Вчера, 08:00Америка задалась главными русскими вопросами
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
Россия также не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.