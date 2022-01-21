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Блинкен надеется, что диалог с Россией останется открытым

Блинкен надеется, что диалог с Россией останется открытым - РИА Новости, 21.01.2022

Блинкен надеется, что диалог с Россией останется открытым

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду на то, что пути диалога и дипломатии с РФ остаются открытыми. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T13:11

2022-01-21T13:11

2022-01-21T13:24

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ЖЕНЕВА, 21 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду на то, что пути диалога и дипломатии с РФ остаются открытыми."Я надеюсь и ожидаю, что мы сможем проверить, остаются ли пути дипломатии и диалога открытыми, мы намерены идти этим путем для разрешения наших разногласий мирно", - заявил он в начале переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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