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Блинкен надеется, что диалог с Россией останется открытым
Блинкен надеется, что диалог с Россией останется открытым - РИА Новости, 21.01.2022
Блинкен надеется, что диалог с Россией останется открытым
Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду на то, что пути диалога и дипломатии с РФ остаются открытыми. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T13:11
2022-01-21T13:11
2022-01-21T13:24
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ЖЕНЕВА, 21 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду на то, что пути диалога и дипломатии с РФ остаются открытыми."Я надеюсь и ожидаю, что мы сможем проверить, остаются ли пути дипломатии и диалога открытыми, мы намерены идти этим путем для разрешения наших разногласий мирно", - заявил он в начале переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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13:11 21.01.2022 (обновлено: 13:24 21.01.2022)
Блинкен надеется, что диалог с Россией останется открытым
Госсекретарь США Блинкен надеется, что диалог с Россией останется открытым