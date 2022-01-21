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Муфтий прокомментировал дело против участников фотосессии у мечети в Москве
Муфтий прокомментировал дело против участников фотосессии у мечети в Москве - РИА Новости, 21.01.2022
Муфтий прокомментировал дело против участников фотосессии у мечети в Москве
Участники откровенной фотосессии у Московской соборной мечети должны ответить за свои действия, так как были задеты чувства миллионов мусульман, заявил РИА... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T16:12
2022-01-21T16:12
2022-01-21T16:12
религия
ильдар аляутдинов
московская соборная мечеть
россия
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Участники откровенной фотосессии у Московской соборной мечети должны ответить за свои действия, так как были задеты чувства миллионов мусульман, заявил РИА Новости главный имам мечети муфтий Ильдар Аляутдинов.В четверг в социальных сетях и СМИ появилось видео с девушкой, которая позирует на фоне Соборной мечети в балаклаве, нижнем белье и пальто. Следственный комитет РФ предъявил обвинения в оскорблении чувств верующих трем участникам этой фотосессии."Мы живем в светском государстве, следовательно, наказание за преступление устанавливается действующим законодательством. В данном случае участники инцидента должны ответить за свои действия, так как были задеты чувства миллионов граждан нашей страны. Кроме этого, это станет показательным уроком, как необдуманные действия могут привести к печальным последствиям", - сказал имам.Он выразил надежду, что произошедшее станет для многих уроком, а правоохранительные органы вынесут справедливое и соразмерное наказание. Имам отметил, что ислам в таких случаях призывает к прощению, действия участников фотосессии вызывают не только негодование, но и жалость к людям, которые "растеряли верный ориентир и смысл своей жизни".
https://ria.ru/20220120/mechet-1768723508.html
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ильдар аляутдинов, московская соборная мечеть, россия
Муфтий прокомментировал дело против участников фотосессии у мечети в Москве
Муфтий: участники откровенной фотосессии у мечети задели чувства миллионов мусульман