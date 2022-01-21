https://ria.ru/20220121/defolt-1768852837.html

Экономическая катастрофа на Украине уже на пороге. Что говорят эксперты

Украине предрекли дефолт - РИА Новости, 21.01.2022

Экономическая катастрофа на Украине уже на пороге. Что говорят эксперты

Киев стоит фактически на пороге дефолта, заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон в комментарии для... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T10:05

2022-01-21T10:05

2022-01-21T13:52

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Киев стоит фактически на пороге дефолта, заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон в комментарии для издания "Капитал".По его словам, в последнее время государство привлекало внешние коммерческие заимствования по чрезвычайно высоким ставкам. Прибыльность краткосрочных и долгосрочных бумаг подскочила до неадекватных величин, утверждает Саливон."Стоимость страховки от дефолта для Украины выросла в разы и обогнала турецкие свопы", — отметил эксперт.Как считает Саливон, такая ситуация в экономике в скором времени приведет к тому, что стране перестанут давать кредит на коммерческих условиях.Ранее бывший премьер-министр, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что Украина стала последней в Европе по уровню ВВП на душу населения. Она также раскритиковала правительство за то, что оно не проводит индексацию зарплат и пенсий на фоне растущей инфляции.

https://ria.ru/20220121/vlozheniya-1768810922.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина