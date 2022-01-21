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Экономическая катастрофа на Украине уже на пороге. Что говорят эксперты
Украине предрекли дефолт - РИА Новости, 21.01.2022
Экономическая катастрофа на Украине уже на пороге. Что говорят эксперты
Киев стоит фактически на пороге дефолта, заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон в комментарии для... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T10:05
2022-01-21T10:05
2022-01-21T13:52
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Киев стоит фактически на пороге дефолта, заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон в комментарии для издания "Капитал".По его словам, в последнее время государство привлекало внешние коммерческие заимствования по чрезвычайно высоким ставкам. Прибыльность краткосрочных и долгосрочных бумаг подскочила до неадекватных величин, утверждает Саливон."Стоимость страховки от дефолта для Украины выросла в разы и обогнала турецкие свопы", — отметил эксперт.Как считает Саливон, такая ситуация в экономике в скором времени приведет к тому, что стране перестанут давать кредит на коммерческих условиях.Ранее бывший премьер-министр, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что Украина стала последней в Европе по уровню ВВП на душу населения. Она также раскритиковала правительство за то, что оно не проводит индексацию зарплат и пенсий на фоне растущей инфляции.
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в мире, украина
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости.
Киев стоит фактически на пороге дефолта, заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон в комментарии
для издания "Капитал".
По его словам, в последнее время государство привлекало внешние коммерческие заимствования по чрезвычайно высоким ставкам. Прибыльность краткосрочных и долгосрочных бумаг подскочила до неадекватных величин, утверждает Саливон.
"Стоимость страховки от дефолта для Украины выросла в разы и обогнала турецкие
свопы", — отметил эксперт.
Как считает Саливон, такая ситуация в экономике в скором времени приведет к тому, что стране перестанут давать кредит на коммерческих условиях.
Ранее бывший премьер-министр, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что Украина стала последней в Европе по уровню ВВП на душу населения. Она также раскритиковала правительство за то, что оно не проводит индексацию зарплат и пенсий на фоне растущей инфляции.