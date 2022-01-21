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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220121/daniels-1768786927.html
В честь актера Джеффа Дэниелса назвали паразита, убивающего пауков
В честь актера Джеффа Дэниелса назвали паразита, убивающего пауков - РИА Новости, 21.01.2022
В честь актера Джеффа Дэниелса назвали паразита, убивающего пауков
В честь актера Джеффа Дэниелса назвали червя, убивающего пауков. Об этом сообщает Калифорнийский университет в Риверсайде со ссылкой на публикацию в научном... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T02:10
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В честь актера Джеффа Дэниелса назвали червя, убивающего пауков. Об этом сообщает Калифорнийский университет в Риверсайде со ссылкой на публикацию в научном журнале Journal of Parasitology. Паразит относится к классу нематодов. Всего описано более 25 тысяч видов этих беспозвоночных. Это самое распространенное существо на Земле. Тем не менее это лишь второй из известных ученым червей данного вида, который заражает тарантулов. Исследователи назвали его Tarantobelus jeffdanielsi. Имя актера ему дали, потому что герой Дэниелса в пародийном ужастике 1990-го года "Арахнофобия" спасает город от смертельного нашествия насекомых."Его персонаж в фильме — убийца пауков, а эти нематоды именно такие", — сказал паразитолог Калифорнийского университета в Риверсайде Адлер Диллман.В сентябре 2019 года заводчик тарантулов обратился к Диллману за помощью. У некоторых его пауков были признаки загадочной инфекцией. У образцов, предоставленных для исследования, была странная белая масса вокруг рта. Дилманн сразу понял, что это скопления нематод.Зараженные тарантулы странно себя ведут. Например, ходят на цыпочках и не едят. Органы, управляющие клыками паука, перестают работать."Могут пройти месяцы, потому что тарантулам не нужно есть особенно часто, но если пауки заразятся, то умрут от голода", — объясняет Диллман.Паразиты, названные в честь актера, в основном самооплодотворяющиеся гермафродиты. Один такой червь может произвести 160 потомков. В лабораторных условиях продолжительность их жизни составила 11 дней. Сколько эти нематоды живут на пауках, пока не было определено. Джефф Дэниелс обладатель премии "Эмми" за роли в сериалах "Забытые Богом" и "Служба новостей".
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новости культуры, кино и сериалы
02:10 21.01.2022
 
В честь актера Джеффа Дэниелса назвали паразита, убивающего пауков

В честь актера Джеффа Дэниелса назвали недавно обнаруженного паразита, убивающего пауков

© AFP 2022 / Timothy A. ClaryАктер Джефф Дэниелс
Актер Джефф Дэниелс - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© AFP 2022 / Timothy A. Clary
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В честь актера Джеффа Дэниелса назвали червя, убивающего пауков. Об этом сообщает Калифорнийский университет в Риверсайде со ссылкой на публикацию в научном журнале Journal of Parasitology.
Паразит относится к классу нематодов. Всего описано более 25 тысяч видов этих беспозвоночных. Это самое распространенное существо на Земле. Тем не менее это лишь второй из известных ученым червей данного вида, который заражает тарантулов.
Исследователи назвали его Tarantobelus jeffdanielsi. Имя актера ему дали, потому что герой Дэниелса в пародийном ужастике 1990-го года "Арахнофобия" спасает город от смертельного нашествия насекомых.
"Его персонаж в фильме — убийца пауков, а эти нематоды именно такие", — сказал паразитолог Калифорнийского университета в Риверсайде Адлер Диллман.

"Когда я впервые услышал, что в мою честь назвали новый вид нематод, я подумал: "Почему? Мы что похожи?". Честно говоря, я польщен. И конечно же, в Голливуде вы не добились успеха, пока вас не признали специалисты в области паразитологии", — шутит Дэниелс.

В сентябре 2019 года заводчик тарантулов обратился к Диллману за помощью. У некоторых его пауков были признаки загадочной инфекцией. У образцов, предоставленных для исследования, была странная белая масса вокруг рта. Дилманн сразу понял, что это скопления нематод.
Зараженные тарантулы странно себя ведут. Например, ходят на цыпочках и не едят. Органы, управляющие клыками паука, перестают работать.
"Могут пройти месяцы, потому что тарантулам не нужно есть особенно часто, но если пауки заразятся, то умрут от голода", — объясняет Диллман.
Паразиты, названные в честь актера, в основном самооплодотворяющиеся гермафродиты. Один такой червь может произвести 160 потомков. В лабораторных условиях продолжительность их жизни составила 11 дней. Сколько эти нематоды живут на пауках, пока не было определено.
Джефф Дэниелс обладатель премии "Эмми" за роли в сериалах "Забытые Богом" и "Служба новостей".
Кадр из фильма 355
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