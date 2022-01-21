https://ria.ru/20220121/covid-19-1768855864.html

Болевших COVID-19 может быть гораздо больше, чем официально, заявил врач

Болевших COVID-19 может быть гораздо больше, чем официально, заявил врач - РИА Новости, 21.01.2022

Болевших COVID-19 может быть гораздо больше, чем официально, заявил врач

Инфицированных коронавирусом на сегодня может быть в 6-10 раз больше, чем в официальной статистике, из-за большого числа бессимптомных больных и переносящих... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T10:26

2022-01-21T10:26

2022-01-21T10:39

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общество

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коронавирус в россии

владислав жемчугов

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Инфицированных коронавирусом на сегодня может быть в 6-10 раз больше, чем в официальной статистике, из-за большого числа бессимптомных больных и переносящих COVID-19 в легкой форме, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.Говоря о том, когда новая волна может пойти на спад, Жемчугов отмети, что это зависит от коллективного иммунитета. Рассчитать это точно может компьютер, главное не забыть заложить в модель тех, кто болеет бессимптомно или легко, без обращения к докторам."Вот их в 6 или, повторюсь, в 10 даже раз больше, чем выявленных зараженных", - отметил Жемчугов.

https://ria.ru/20220108/koronavirus-1766918706.html

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коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, владислав жемчугов