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Болевших COVID-19 может быть гораздо больше, чем официально, заявил врач
Болевших COVID-19 может быть гораздо больше, чем официально, заявил врач - РИА Новости, 21.01.2022
Болевших COVID-19 может быть гораздо больше, чем официально, заявил врач
Инфицированных коронавирусом на сегодня может быть в 6-10 раз больше, чем в официальной статистике, из-за большого числа бессимптомных больных и переносящих... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T10:26
2022-01-21T10:26
2022-01-21T10:39
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здоровье - общество
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владислав жемчугов
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Инфицированных коронавирусом на сегодня может быть в 6-10 раз больше, чем в официальной статистике, из-за большого числа бессимптомных больных и переносящих COVID-19 в легкой форме, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.Говоря о том, когда новая волна может пойти на спад, Жемчугов отмети, что это зависит от коллективного иммунитета. Рассчитать это точно может компьютер, главное не забыть заложить в модель тех, кто болеет бессимптомно или легко, без обращения к докторам."Вот их в 6 или, повторюсь, в 10 даже раз больше, чем выявленных зараженных", - отметил Жемчугов.
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коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, владислав жемчугов
10:26 21.01.2022 (обновлено: 10:39 21.01.2022)
Болевших COVID-19 может быть гораздо больше, чем официально, заявил врач
Врач-иммунолог: переболевших COVID-19 может быть в 6-10 раз больше, чем официально