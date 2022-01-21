В Кузбассе задержали пассажира, ударившего по лицу бортпроводника
В Кузбассе задержали пассажира рейса Москва — Новокузнецк, ударившего бортпроводника
Пассажирский самолет в небе
КЕМЕРОВО, 21 янв – РИА Новости. Транспортные полицейские в Кузбассе задержали дебошира на авиарейсе Москва – Новокузнецк, ударившего по лицу бортпроводника, конфликт произошел из-за отказа пассажира надеть медицинскую маску, сообщается на сайте Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
Сообщение от представителя авиакомпании о том, что на борт самолета, прибывающего из Москвы, требуются сотрудники полиции, поступило в дежурную часть Новокузнецкого линейного отдела МВД накануне.
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"Транспортные полицейские установили, что во время полета 37-летний мужчина неоднократно отказывался выполнять требования экипажа надеть защитную маску, оскорблял работников авиатранспорта грубой нецензурной бранью, не реагировал на просьбы прекратить нарушение общественного порядка. По заявлению одного из бортпроводников, во время конфликта пассажир ударил его по лицу… Полицейские задержали пассажира… за нарушение общественного порядка в самолете", – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что медицинское освидетельствование показало наличие у него 0,03 миллиграмма алкоголя на один литр выдыхаемого воздуха.
Уточняется, что в отношении нарушителя составлены протоколы по статьям 20.1 (Мелкое хулиганство), 11.17 (Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна) и 20.6.1 (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Проверка по заявлению о причинении телесных повреждений работнику авиакомпании продолжается.
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